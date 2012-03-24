ارائه تسهیلات نوروزی در استان مرکزی رضایت بخش است/ حمایت از سرمایه گذاری اولویت اول

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قربانی در حاشیه سفر یک روزه به استان مرکزی، عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از مطلوب بودن بودن تسهیلات نوروزی در استان مرکزی خبر داد و گفت: مسافران و گردشگران از خدمات راضی هستند که این امر نشانه برنامه ریزی و تلاش مدیران و دست اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی استان مرکزی است.

وی گفت: استان مرکزی از نظر ارزیابی در بین استان های تهران، قم، لرستان و خوزستان قرار دارد و خدمات رسانی به مسافران نوروزی در این استان مطلوب است.

قربانی با اشاره به اینکه، دربازدیداز پایگاههای اطلاع رسانی ونهادهای خدمت رسان به مسافرین، اقدامات اجرایی از سوی اعضای ستاد تسهیلات سفرهای استان مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است، گفت: این برنامه ها در افزایش ماندگاری مسافران در استان تاثیر دارد.

برپایی بازارچه های صنایع دستی، انتشار 700هزار بوروشور، کتابچه ونقشه گردشگری وپایگاههای حاضر درمحورهای مواصلاتی وبرنامه های متنوع فرهنگی موزه هاونظارتهای مستمر از نقاط قوت این ستاد بوده است.

حمایت از سرمایه گذاری از اولویت های میراث فرهنگی است

وی در ادامه، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری را زا اولویت های کاری میراث فرهنگی در کشور دانست و گفت: میراث فرهنگی و گردشگری کشور دارای ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری است.

قاسمی با بیان اینکه، با اشاره به اینکه، رهبر معظم انقلاب با درایت و تدبیر امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند گفت: استان مرکزی هم دارای قابلیت بکری برای توسعه گردشگری وس رمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه است.

وی تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان زادگاه رهبر کبیرانقلاب اسلامی و با بهره مندی از جاذبه های متنوع طبیعی، باستانی، معنوی و تاریخی در سایه تعامل و برنامه می تواند به یکی از استان های مهم مقصد گردشگری کشور تبدیل شود.