روایت تاریخ آخرین شهر پیش ساخته/ احترام به اقلیتها در قلب تشیع

به گزارش خبرنگار مهر، حمام موزه چهار فصل اراک، روایتگر تاریخ و سنت های آخرین شهر پیش ساخته کشور است که در ظاهر 200 ساله است اما عمقی به وسعت تاریخ کهن دیار ایران زمین دارد که اتفاقا در قلب شیعه نشینی به اقلیت های دینی توجه داشته است.
اراک مرکز استان مرکزی است که در گذشته به عراق عجم مشهور بوده است و به نوعی قلب شیعه نشیتی کشور محسوب می شود.
گرچه تاریخ بنای اراک به بیش از 200 سال می رسد اما قدمت تاریخی و عمق آن در این منطقه با تاریخ ایران زمین گره خورد و شواهد قرین بر قدمت بیش از شش هزار ساله است.
اراک به عنوان آخرین شهر پیش ساخته کشور است که همزمان با شهر پیش ساخته سن پطرزبورگ روسیه ساخته می شوند.
حمام چهار فصل اراک، موزه مردم شناسی استان
حمام چهار فصل اراک نیز از بناهای ساخته شده در دوران قجری هاست که پس از بنا نهادن اراک توسط یکی از خیزین ساخته شد و در ساخت آن به اقلیت های مذهبی که در اراک بودند توجه شده است.
حمامی که دو دو سده گذشته محل پاک و مطهر کردن مردم اراک بوده است بیش از دو دهه است که تبدیل به موزه مردم شناسی استان با محوریت اراک شده است و اکنون در بخش های مختلف این حمام زیبا، پر از اشیای باستانی، تاریخی و ماکت سنت های استان شده است.
وجود پیکره هایی به شکل زنان و مردان دوره قاجار اراک و نشان دادن بخشهایی از مراحل حمام معمولی و حمام عروس و داماد از نکات دیدنی این موزه است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
احترام به اقلیت های دینی در ساخت حمام
بینانگذار این حمام شخصی به نام حاج محمد ابراهیم خوانساری است که در ساخت آن به اقلیت های دینی که در اراک زندگی می کردند احترام گذشاته است.
این حمام داذای سه بخش حمام زنانه، مردانه و اقلیت دینی است که از هم تفکیک شده است.
موزه روایتی از هزاره دوم تا 200 سال پیش استان مرکزی
این مکان دیدنی از سال 1373 به محل نگهداری اشیا و اسناد قدیمی تبدیل شده و هم اکنون متجاوز از هزار قطعه اشیای کهن شامل سلاح ، سکه ظروف سفالی ابزار زندگی و شکار و سنگواره از هزاره دوم و سوم پیش از میلاد و دوران بعد از اسلام در این گنجینه نگهداری میشود.
از 9 سال پیش هم حدود 12 پیکره که نمایشگر شغل های منطقه در دوره قاجار است در این موزه نصب شده است.
در سربینه زنانه این حمام نیز با نصب هشت پیکره زنانه، مراسم حنابندان عروس که از رسمهای رایج دوران قاجاریه در اراک بوده به نمایش گذاشته شده است.
سربینه قسمت مردانه حمام با کاشی خشت هشت رنگ مزین شده و هشت ستونی که گنبد اصلی بر روی آن قرار گرفته با پیچشهای بسیار زیبا و کاشی کاری طرح بوته و گل به طرز شگفت انگیزی چشم نواز است.
قسمت زنانه این حمام نیز دارای سربینه واحد بوده و گرمخانه آن بخشهای خصوصی و عمومی را شامل میشود.
رختکن هشت ضلعی رنگ در رنگ حمام
کف واحدهای معماری این گرمابه نسبت به سطح خیابان سه متر پایین تر است و این اختلاف سطح باعث میشده بدون صرف هزینه آب از کهریز همجوار حمام به داخل خزینه هدایت شود.
این گرمابه قدیمی با مساحتی بالغ بر یک هزار و 600 متر مربع در مرکز شهر اراک واقع شده و در ساخت آن از مصالحی نظیر سنگ، آجر، کاشی و چوب بهره گرفته شده است.
وجه تسمیه این بنای کهن به چهارفصل به واسطه نقوشی از فصول چهارگانه سالاست که در چهارگوشهاینحمام توسط دستان باذوق هنرمندان نقاش و کاشیکار حک شده است.
ساختمان این حمام قدیمی دارای دو قسمت مجرا برای استحمام مردان و زنان بوده و شکل طراحی بنای آن در نوع خود کم نظیر است.
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