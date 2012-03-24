عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- میلیونها یمنی در جمعه قصاص قاتلان شهدای انقلاب مسالمت آمیز یمن خواستار محاکمه آنها و تلاش برای تسریع در تکمیل اجرای اهداف دیگر انقلاب شدند.



- دو جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان تجاوز کردند.



- مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی با شماری از اعتصاب کنندگان جنوب دیدار کرد و به آنها وعده داد مشکلات امنیتی برخی مناطق جنوب لیبی را در نزدیک ترین زمان ممکن حل کند.



- عربستان سعودی که همچنان از گروههای مخالف مسلح در سوریه حمایت می کند، خواستار اجرای طرح اتحادیه عرب درباره این کشور شد.



- الجزایر و روسیه بر نزدیک بودن دیدگاههایشان به یکدیگر تاکید کرد.



- انفجار مین در شمال یمن، به کشته شدن 10 نفر منجر شد.



- جنبش حماس با برپایی تظاهرات در غزه، جنبش فتح را به توطئه چینی برای سرنگونی دولت حماس و تشدید محاصره غزه متهم کرد.



- شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت به سفر خود به ژاپن پایان داد.



- رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ترکیه می تواند میان طرفهای درگیر در موضوع هسته ای ایران میانجیگری کند.



آفریقا



- کودتاچیان در مالی تمایل خود را برای کناره گیری از قدرت اعلام کردند.



- فرمانده کودتاچیان در مالی اعلام کرد رئیس جمهوری مخلوع و وزیران بازداشت شده، در صحت و سلامت به سر می برند.



- دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سنگال میان عبدالله واد رئیس جمهوری کنونی و ماکی سال نخست وزیر سابق برگزار شد.



آمریکا و اروپا



- پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سفر به مکزیک وارد این کشور شد.



- کانادا اعلام کرد از نامزد آمریکایی ریاست بانک جهانی حمایت خواهد کرد.



- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا هولاند رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی را شخصی شکست خورده توصیف کرد.



- نظامی آمریکایی که در جنایتی هولناک، چند غیرنظامی افغان را به رگبار بست و به قتل رساند، با 17 اتهام قتل عمد و شش اتهام شروع به قتل روبرو شد.