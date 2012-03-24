آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی/ زمان اعزام به ازبکستان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی جودو که آماده حضور در رقابتهای جودو قهرمانی آسیا می شوند بعد از 5 روز استراحت روز گذشته تمرینات خود را سر گرفتند. این تیم قرار بود چهارم فروردین ماه برای برگزاری یک اردوی مشترک با تیم ملی ازبکستان راهی این کشور شود که این اردو با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد.

به دلیل حجم بالای سفرهای نوروزی این تیم موفق به تهیه بلیط سفر به تاشکند نشد و بر اساس برنامه جدید با یک هفته تاخیر روز جمعه 11 فروردین راهی این کشور خواهد شد و در کمپ ورزشی چرچیل به مدت یک هفته به تمرین خواهد پرداخت. اردوی مشترک تیم ملی جودو بزرگسالان ایران در ازبکستان یک هفته به تعویق افتاد.

محمد جوانی، وحید بنا، علی معلومات، الیاس علی اکبری، امیرقاسمی نژاد، مجتبی نیک بین ، محمد جمالی، جواد محجوب، شایان نصیرپور، محمدرضا رودکی و امیر ملکی پورجودوکارانی هستند که قرار است به ازبکستان اعزام شوند.

مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان آخرین رقابتی است که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک لندن محسوب می شود. این رقابتها هشتم تا دهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.