به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدرا سیون والیبال، بازیکنانی که از سوی "خولیو ولاسکو"، سرمربی تیم ملی والیبال به مرحله دوم اردوی آماده سازی این تیم دعوت شده اند عبارتند از: محمد طاهر وادی، فرهاد سال افزون، امیر غفور، فرهاد پیروت پور، فرهاد قائمی، میرزا جانپور، مهدی کریمی، علیرضا مباشری، محمد موسوی، سعید مصطفی وند، حسن سنوبری، مسعود غلامی و فرهاد ظریف

همچنین "خوان سیچلو"، سرمربی تیم "ب" والیبال 15 بازیکن را برای حضور در اردوی این تیم دعوت کرده است. اسامی این بازیکنان عبارت است از: ناصر رحیمی، میثم فریدی، فرهاد ملابهرامی، علوی، رضا صفاوی، رامین خانی، حامد تاوردی، سعید شیرود، حامد باقر پور، محمدرضا حسینی پویا، علیرضا جدیدی، ولی نورمحمدی، پیمان کریمی، قنبری، یاشار شاهینی

رضا ابراهیمی، جهانگیر سید عباسی، ناصر شهنازی، مسعود آرمات و محمد وکیلی، غلامرضا مومنی مقدم به عنوان مربی و "ادواردو" به عنوان بدنساز در تمرینات تیم ملی والیبال شرکت دارند.