تصادفات فوتی 11.2 درصد کاهش یافت/ واژگونی در صدر علل تصادفات

سردار اسکندر مومنی در جریان سفر به خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته همزمان با چهارم فروردین موج دوم سفرهای نوروزی در کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از هموطنان که هفته اول فروردین به سفر نرفته بودند از غروب پنج شنبه با شتاب کمتر و در روز جمعه با شتاب و حجم بیشتری سفرهای نوروزی خود را آغاز کردند.

فرمانده پلیس راهور ناجا با بیان اینکه روز چهارم فروردین ماه با حجم بالای سفرها مواجه بوده ایم، عنوان کرد: همچنین در این روز بسیاری از هم وطنان از سفرهای نوروزی در حال برگشت بودند.

سردار مومنی از روز چهارم فروردین ماه به عنوان اوج سفرهای نوروزی یاد کرد و گفت: با توجه به کنترلها و نظارتهایی که از زمین و هوا داشتیم روز گذشته تمامی مسیرهای رفت و برگشت مسافران پرحجم بود.

وی همچنین به وضعیت تصادفات رانندگی اشاره کرد و گفت: از 25 اسفندماه تا پایان روز چهارم فروردین ماه خوشبختانه با همکاری و مشارکت مردم 11.2 درصد تصادفات فوتی در سراسر کشور کاهش داشته است.

فرمانده پلیس راهور ناجا به عمده تخلفات رانندگی اشاره کرد و بیان داشت: واژگونی خودرو با 39 درصد فراوانی بیشترین علل تصادفات رخ داده در سطح محورهای مواصلاتی کشور در این مدت بوده است.

سردار مومنی دیگر علل تصادفات رانندگی را به ترتیب انحراف به چپ خودروها با 23 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 16 درصد عنوان کرد.

وی یادآور شد: کاهش تصادفات رانندگی در حالی رخ می دهد که در این مدت تعداد جریمه ها و اعمال قانون نسبت به سال قبل کمتر شده است و این امر حکایت از توجه و حساسیت بیشتر مردم دارد.

فرمانده پلیس راهور ناجا با بیان اینکه امسال اولین نوروزی است که قانون جدید راهنمایی و رانندگی اعمال می شود، افزود: میزان تخلفات و تصادفات رانندگی در نوروز امسال کاهش داشته است.

سردار مومنی تصریح کرد: همچنان سه عامل واژگونی خودرو، انحراف به چپ و سرعت غیرمجاز در صدر علل وقوع تصادفات در کشورمان قرار دارد.