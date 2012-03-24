تامین نیروی انسانی مناطق محروم و توانمندسازی کارکنان دولت از اولویتهای سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت لطف الله فروزنده دهکردی با اشاره به مهمترین برنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: برنامه مهم ما در سال جدید پیگیری طرحهای مربوط به دولت الکترونیک است. همچنین برنامه ریزی در زمینه نیروی انسانی است تا بتوانیم نیازهای کشور را شناسایی و تامین کنیم.

وی افزود: بحث تمرکززدایی و دادن اختیارات بیشتر به استانها نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که در سال 91 دنبال خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: تامین نیروی انسانی مناطق محروم و استخدامهای جدید و بحث توانمندسازی کارکنان دولت از دیگر طرحهایی است که در سال جدید پیگیری خواهیم کرد.



