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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

رحمانیان در گفتگو با مهر:

آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه است

آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: در حال حاضر آسمان استان البرز تا روز دوشنبه صاف و آفتابی خواهد بود ولی اواخر ساعت روز دوشنبه افزایش ابر را خواهیم داشت.

رحمانیان افزود: دمای فعلی هوای استان البرز هم اکنون 17 و حداقل 6 خواهد بود و همچنین دمای هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه 15 و حداقل 2 خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: سیستم بارشی روز دوشنبه کل کشور را در بر خواهد گرفت که این سیستم بیشتر شهرهای کشور را در بر خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: این سیستم بارشی تا جمعه در آسمان اکثر استان های کشور پایدار خواهد بود.
 

کد مطلب 1563864

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