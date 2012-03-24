آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه است

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آسمان استان البرز از روز سه شنبه تا آخر هفته با بارش پراکنده همراه خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: در حال حاضر آسمان استان البرز تا روز دوشنبه صاف و آفتابی خواهد بود ولی اواخر ساعت روز دوشنبه افزایش ابر را خواهیم داشت.



رحمانیان افزود: دمای فعلی هوای استان البرز هم اکنون 17 و حداقل 6 خواهد بود و همچنین دمای هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه 15 و حداقل 2 خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: سیستم بارشی روز دوشنبه کل کشور را در بر خواهد گرفت که این سیستم بیشتر شهرهای کشور را در بر خواهد گرفت.



وی اظهار داشت: این سیستم بارشی تا جمعه در آسمان اکثر استان های کشور پایدار خواهد بود.

