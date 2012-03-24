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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

علیپور:

دانش آموزان دبیرستان صدرای اندیمشک به قم رفتند

دانش آموزان دبیرستان صدرای اندیمشک به قم رفتند

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک گفت: دانش آموزان این دبیرستان در ایام نوروز به شهرستان قم رفتند تا معارف کسب شده در این دبیرستان را در این شهر مذهبی تکمیل کنند.

حجت الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای اندیمشک برای دیدار با علما و زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و حضور در مسجد مقدس جمکران به شهرستان قم اعزام شدند.

وی در خصوص اهداف این اردو عنوان کرد: به منظور آشنایی و تعالی روح ایمان و معنویت دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای اندیمشک با فضای معنوی حاکم بر شهر مقدس قم این اردو برنامه ریزی و اجرا شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک افزود: در روزگاری که استکبار جهانی با نیرنگهای متنوع و صرف هزینه های کلان به دنبال انحراف و تهی کردن جوانان این مرز و بوم از درون است باید متولیان عرصه فرهنگ با برنامه ریزی دقیق نسل نوپای ایران اسلامی را واکسینه کرده و آنها را نسبت به خطرات فرارو و توطئه های دشمنان اسلام آگاه سازند.

حجت الاسلام سعید علیپور اظهار کرد: دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا می توانند نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا کنند و خروجی این مدارس گواهی صادق بر این مدعا است که جا دارد از تلاش تمامی دست اندرکاران این دبیرستانها قدردانی کنیم.
 
کد مطلب 1563867

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