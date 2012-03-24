دانش آموزان دبیرستان صدرای اندیمشک به قم رفتند

حجت الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای اندیمشک برای دیدار با علما و زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و حضور در مسجد مقدس جمکران به شهرستان قم اعزام شدند.

وی در خصوص اهداف این اردو عنوان کرد: به منظور آشنایی و تعالی روح ایمان و معنویت دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای اندیمشک با فضای معنوی حاکم بر شهر مقدس قم این اردو برنامه ریزی و اجرا شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک افزود: در روزگاری که استکبار جهانی با نیرنگهای متنوع و صرف هزینه های کلان به دنبال انحراف و تهی کردن جوانان این مرز و بوم از درون است باید متولیان عرصه فرهنگ با برنامه ریزی دقیق نسل نوپای ایران اسلامی را واکسینه کرده و آنها را نسبت به خطرات فرارو و توطئه های دشمنان اسلام آگاه سازند.



حجت الاسلام سعید علیپور اظهار کرد: دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا می توانند نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا کنند و خروجی این مدارس گواهی صادق بر این مدعا است که جا دارد از تلاش تمامی دست اندرکاران این دبیرستانها قدردانی کنیم.

