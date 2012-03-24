تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، دو فروند جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته از فراز منطقه کفرکلا حریم هوایی لبنان را نقض کردند.



جنگنده های اسرائیلی پس از تجاوز به حریم هوایی لبنان، بر فراز مناطق مختلف لبنان به پرواز در آمدند.



بر اساس بیانیه ارتش لبنان، جنگنده های رژیم صهیونیستی پس از چند ساعت از فراز منطقه علماالشعب در جنوب لبنان به فلسطین اشغالی بازگشتند.

خاطر نشان می شود پرواز جنگنده ها و هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.



رژیم صهیونیستی علاوه بر نقض مستمر حریم هوایی لبنان، دستگاههای جاسوسی در خاک این کشور کار گذاشته است و به این اقدامات غیر قانونی خود با توجه به چراغ سبز غربی ها به ویژه آمریکایی ها و ضعف و انفعال مجامع بین المللی ادامه می دهد



این در حالی است که سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.