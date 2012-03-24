به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت ایران در«اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در «اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.



منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند

ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاری اقتصادی منطقه ای، بررسی تمامی امکانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع کردن جریان تجارت در بین کشورهای عضو، مشخص کردن دیگر زمینه های همکاری که ممکن است به صورت دو جانبه مورد توافق قرار گرفته باشد از جمله اهداف منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند است.

تمامی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که دارای حاکمیت هستند، می توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضو شدن در این اتحادیه، کشورها باید اصول و اهدافی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. کشورهای عضو درباره گسترش عضویت اتحادیه تصمیم گیری خواهند کرد.

راهکار سازمانی

شورای وزراء اتحادیه ایجاد خواهد شد. این شورا هر دو سال یک بار یا بیشتر بر حسب تصمیمات متقابل جهت تنظیم سیاستها، بازنگری پیشرفت همکاری، تصمیم گیری در مورد زمینه های جدید همکاری، ایجاد راهکارهای دیگر بر حسب ضرورت و تصمیم گیری در خصوص سایر مسائل مورد علاقه عموم تشکیل جلسه خواهد داد.

همچنین برای هماهنگ کردن، ارائه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم های مربوط به سیاستگذاری و برنامه های کاری مقرر شده، دبیرخانه ای ایجاد خواهد شد.

کانونهای ملی

هر کشور عضو این اتحادیه، یک کانون ملی سه جانبه برای همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل می دهد تا اجرای فعالیتها و دستاوردهای اهداف آن را هماهنگ کند.

ترتیبات مالی

هرکشور عضو بر حسب تصمیم به تأمین مالی اتحادیه کمک خواهد کرد. کشورهای عضو شرکت کننده برای تأمین مالی جهت اجرای برنامه های کاری ترتیبات لازم را به عمل خواهند آورد. این امر مانع دیگر منابع مالی خارجی در صورت اقتضاء نخواهد شد.



