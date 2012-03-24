به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت ایران در«اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در «اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند
ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاری اقتصادی منطقه ای، بررسی تمامی امکانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع کردن جریان تجارت در بین کشورهای عضو، مشخص کردن دیگر زمینه های همکاری که ممکن است به صورت دو جانبه مورد توافق قرار گرفته باشد از جمله اهداف منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند است.
تمامی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که دارای حاکمیت هستند، می توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضو شدن در این اتحادیه، کشورها باید اصول و اهدافی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. کشورهای عضو درباره گسترش عضویت اتحادیه تصمیم گیری خواهند کرد.
همچنین برای هماهنگ کردن، ارائه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم های مربوط به سیاستگذاری و برنامه های کاری مقرر شده، دبیرخانه ای ایجاد خواهد شد.
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