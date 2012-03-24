گزارش مهراز هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/ صدرنشینی پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با برگزاری 16 بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الجزیره و النصر امارات، الاتحاد عربستان، پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان، بوریرام یونایتد تایلند، آدلاید یونایتد استرالیا و کاشیواریسول ژاپن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و هشت بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در دیدارهای این هفته 52 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 2/3 گل برای هر بازی است. پرگل ترین بازی این هفته دیدار پرسپولیس - الشباب امارات بود که با برتری 6 بر یک سرخپوشان ایرانی به اتمام رسید. در این بازی "ایمون زاید"، مهاجم لیبیایی پرسپولیس هت تریک کرد و بهترین بازیکن میدان بود.

- نتایج دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الجزیره امارات 3 - الریان قطر 2

گل‌ها: ریکاردو اولیویرا (9)، ابراهیم دیاکه (53) و عبدالله موسی (56) برای الجزیره و دانیل گوما (65) و فابیو مونتزینه (80) برای الریان

* استقلال ایران صفر - نسف قارشی ازبکستان صفر

جدول رده بندی:

1- الجزیره امارات 6 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز، 3- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز، 4- الریان قطر بدون امتیاز

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان یک - بنی یاس امارات یک

گل‌ها: دلشاد شرف الدین‌اف (29) برای پاختاکور و محمد فوزی عبدالله (60) برای بنی یاس

* العربی قطر یک - الاتحاد عربستان 3

گل‌ها: لئوناردو پیسکولیچی (25) برای العربی و نایف هزازی (21 و 81) و حمد المنتشری (30) برای الاتحاد

جدول رده بندی:

1- الاتحاد عربستان 6 امتیاز، 2- بنی یاس امارات 4 امتیاز، 3- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز، 4- العربی قطر بدون امتیاز

گروه C:

* النصر امارات 2 - لخویای قطر یک

گل‌ها: آمارا سلیم دیانه (37 و 2+90) برای النصر و مومونی داگانو (42) برای لخویا

* الاهلی عربستان یک - سپاهان ایران یک

گل‌ها: ویکتور سیموئز اولیویرا (4+90) برای الاهلی و برونو سزار (35) برای سپاهان

جدول رده بندی:

1- سپاهان ایران 4 امتیاز، 2- النصر امارات 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- لخویای قطر 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- الاهلی عربستان یک امتیاز

گروه D:

* پرسپولیس 6 - الشباب امارات یک

گل‌ها: ایمون زاید (8، 47 و 53)، غلامرضا رضایی (59)، علی کریمی (62 - پنالتی) و امیرحسین فشنگچی (87) برای پرسپولیس و ژوسیل فریرا داسیلوا (56 - پنالتی) برای الشباب

* الغرافه قطر 3 - الهلال عربستان 3

گل‌ها: دیه‌گو تاردلی (44 و 77) و عثمان العساس (5+90 - پنالتی) برای الغرافه و عادل هرماش (16)، یوسف العربی (64) و عبدالله الزوری (76) برای الهلال

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس ایران 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4 گل‌زده، 3- الغرافه قطر 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3 گل‌زده، 4- الشباب امارات یک امتیاز

گروه E:

* آدلاید یونایتد استرالیا 2 - گامبااوزاکای ژاپن صفر

گل‌ها: لی سئونگ یئول (18 - گل به خودی) و دانیل مولن (24)

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر - بنیادکار ازبکستان 2

گل‌ها: لطف الله تورآیف (27) و کمال الدین مورزوئف (77)

جدول رده بندی:

1- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز

گروه F:

* اف سی توکیوی ژاپن 2 - اولسان هیوندای کره جنوبی 2

گل‌ها: یوهای توکوناگا (37) و یوهای کاجی یاما (83) برای اف سی توکیو و سئونگ یونگ کیم (81) و مارانهائو (88) برای اولسان هیوندای

* بیجینگ گوان چین یک - بریزبین روور استرالیا یک

گل‌ها: چنگ پیائو (8) برای بیجینگ گوان و ماتئو میشل نیکلاس (21) برای بریزبین روور

جدول رده بندی:

1- اف سی توکیوی ژاپن 4 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 4 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین یک امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین روور استرالیا یک امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه G:

* سنترال کوئست مارینرز استرالیا یک - ناگویاگرامپوس ژاپن یک

گل‌ها: جوزپه پاتریسیوس (28) برای سنترال کوئست مارینرز و مارکوس تولیو تاناکا (21) برای ناگویا گرامپوس

* سئونگنام ایلهواچونمای کره جنوبی یک - تیانجین تدای چین یک

گل‌ها: سانگ وون هان (15) برای سئونگنام ایلهواچونما و لوسیان گویان (69) برای تیانجین

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ژاپن 2 امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 امتیاز، 3- سنترال کوئست مارینرز 2 امتیاز، 4- تیانجین تدای چین 2 امتیاز

گروه H:

* کاشیواریسول ژاپن 5 - جئونبوک موتورز کره جنوبی یک

گل‌ها: دایسوکه ناسو (40)، باربوسا لئوناردو دومینگوئز (45 - پنالتی و 1+45)، جونیا تاناکا (89) و آکیمی بارادا (3+90) برای کاشیواریسول و هوانگ بوئن (51) برای جئونبوک موتورز

* گوانگجو اورگرانده چین یک - بوریرام یونایتد تایلند 2

گل‌ها: کلورسون کوردووا (69) برای گوانگجو اورگرانده و ناتنام ساچائو (61 - پنالتی) و فرانک اوپوکیو (79) برای بوریرام

جدول رده بندی:

1- بوریرام یونایتد تایلند 6 امتیاز، 2- کاشیواریسول ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 7 گل‌زده، 3- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 6 گل‌زده، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز