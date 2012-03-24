گزارش مهراز هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/ صدرنشینی پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با برگزاری 16 بازی پیگیری شد که طی آن تیمهای الجزیره و النصر امارات، الاتحاد عربستان، پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان، بوریرام یونایتد تایلند، آدلاید یونایتد استرالیا و کاشیواریسول ژاپن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و هشت بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.
در دیدارهای این هفته 52 گل از خط دروازهها گذشت که میانگین 2/3 گل برای هر بازی است. پرگل ترین بازی این هفته دیدار پرسپولیس - الشباب امارات بود که با برتری 6 بر یک سرخپوشان ایرانی به اتمام رسید. در این بازی "ایمون زاید"، مهاجم لیبیایی پرسپولیس هت تریک کرد و بهترین بازیکن میدان بود.
- نتایج دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* الجزیره امارات 3 - الریان قطر 2
گلها: ریکاردو اولیویرا (9)، ابراهیم دیاکه (53) و عبدالله موسی (56) برای الجزیره و دانیل گوما (65) و فابیو مونتزینه (80) برای الریان
* استقلال ایران صفر - نسف قارشی ازبکستان صفر
جدول رده بندی:
1- الجزیره امارات 6 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز، 3- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز، 4- الریان قطر بدون امتیاز
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان یک - بنی یاس امارات یک
گلها: دلشاد شرف الدیناف (29) برای پاختاکور و محمد فوزی عبدالله (60) برای بنی یاس
* العربی قطر یک - الاتحاد عربستان 3
گلها: لئوناردو پیسکولیچی (25) برای العربی و نایف هزازی (21 و 81) و حمد المنتشری (30) برای الاتحاد
جدول رده بندی:
1- الاتحاد عربستان 6 امتیاز، 2- بنی یاس امارات 4 امتیاز، 3- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز، 4- العربی قطر بدون امتیاز
گروه C:
* النصر امارات 2 - لخویای قطر یک
گلها: آمارا سلیم دیانه (37 و 2+90) برای النصر و مومونی داگانو (42) برای لخویا
* الاهلی عربستان یک - سپاهان ایران یک
گلها: ویکتور سیموئز اولیویرا (4+90) برای الاهلی و برونو سزار (35) برای سپاهان
جدول رده بندی:
1- سپاهان ایران 4 امتیاز، 2- النصر امارات 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- لخویای قطر 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- الاهلی عربستان یک امتیاز
گروه D:
* پرسپولیس 6 - الشباب امارات یک
گلها: ایمون زاید (8، 47 و 53)، غلامرضا رضایی (59)، علی کریمی (62 - پنالتی) و امیرحسین فشنگچی (87) برای پرسپولیس و ژوسیل فریرا داسیلوا (56 - پنالتی) برای الشباب
* الغرافه قطر 3 - الهلال عربستان 3
گلها: دیهگو تاردلی (44 و 77) و عثمان العساس (5+90 - پنالتی) برای الغرافه و عادل هرماش (16)، یوسف العربی (64) و عبدالله الزوری (76) برای الهلال
جدول رده بندی:
1- پرسپولیس ایران 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4 گلزده، 3- الغرافه قطر 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3 گلزده، 4- الشباب امارات یک امتیاز
گروه E:
* آدلاید یونایتد استرالیا 2 - گامبااوزاکای ژاپن صفر
گلها: لی سئونگ یئول (18 - گل به خودی) و دانیل مولن (24)
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر - بنیادکار ازبکستان 2
گلها: لطف الله تورآیف (27) و کمال الدین مورزوئف (77)
جدول رده بندی:
1- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز
گروه F:
* اف سی توکیوی ژاپن 2 - اولسان هیوندای کره جنوبی 2
گلها: یوهای توکوناگا (37) و یوهای کاجی یاما (83) برای اف سی توکیو و سئونگ یونگ کیم (81) و مارانهائو (88) برای اولسان هیوندای
* بیجینگ گوان چین یک - بریزبین روور استرالیا یک
گلها: چنگ پیائو (8) برای بیجینگ گوان و ماتئو میشل نیکلاس (21) برای بریزبین روور
جدول رده بندی:
1- اف سی توکیوی ژاپن 4 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 4 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین یک امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین روور استرالیا یک امتیاز - تفاضل گل 2-
گروه G:
* سنترال کوئست مارینرز استرالیا یک - ناگویاگرامپوس ژاپن یک
گلها: جوزپه پاتریسیوس (28) برای سنترال کوئست مارینرز و مارکوس تولیو تاناکا (21) برای ناگویا گرامپوس
* سئونگنام ایلهواچونمای کره جنوبی یک - تیانجین تدای چین یک
گلها: سانگ وون هان (15) برای سئونگنام ایلهواچونما و لوسیان گویان (69) برای تیانجین
جدول رده بندی:
1- ناگویا گرامپوس ژاپن 2 امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 امتیاز، 3- سنترال کوئست مارینرز 2 امتیاز، 4- تیانجین تدای چین 2 امتیاز
گروه H:
* کاشیواریسول ژاپن 5 - جئونبوک موتورز کره جنوبی یک
گلها: دایسوکه ناسو (40)، باربوسا لئوناردو دومینگوئز (45 - پنالتی و 1+45)، جونیا تاناکا (89) و آکیمی بارادا (3+90) برای کاشیواریسول و هوانگ بوئن (51) برای جئونبوک موتورز
* گوانگجو اورگرانده چین یک - بوریرام یونایتد تایلند 2
گلها: کلورسون کوردووا (69) برای گوانگجو اورگرانده و ناتنام ساچائو (61 - پنالتی) و فرانک اوپوکیو (79) برای بوریرام
جدول رده بندی:
1- بوریرام یونایتد تایلند 6 امتیاز، 2- کاشیواریسول ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 7 گلزده، 3- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 6 گلزده، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز
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