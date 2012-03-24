به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از تساوی یک بریک تیمش برابر مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این بازی 11 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و به یک بازیکن 17 ساله میدان داده‌ بودیم. تیمی که خیلی جوان است، باید بهای این جوانی را بدهد که بهای آن از دست دادن امتیازهای حساس است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایطی که تیمش داشت، این نتیجه بد نبود، تاکید کرد: ما روی اوت دستی گل خوردیم و کسی هم که گل زد، توپ قبل از ضربه به دستش برخورد کرده بود. البته بازی خوبی بود و اگر بازیکنانم با تجربه‌تر بودند، امتیاز کامل این بازی را کسب می‌کردیم.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه در هفته‌های اخیر امتیازات ساده‌ای را از دست دادیم زیرا باید در دیدار داماش و بازی امروز سه امتیاز کامل را می‌گرفتیم اما روی جوانی تیم خود، این امتیازات از دست دادیم.

جلالی در پایان در مورد وضعیت حاکم بر فدراسیون فوتبال گفت: در قضیه فدراسیون یکی دروغ می‌گوید، از یک طرف به فیفا اعلام می‌کنیم NGO هستیم و از طرفی دیگر دولت دخالت می‌کند که این درست نیست. باید تکلیف را مشخص کنیم که دولتی هستیم یا نه، قبل از اینکه مشکل خاصی برای‌مان پیش آید.