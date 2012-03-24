اسکان اضطراری بیش از 102 هزار نفر در نه روز گذشته

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در طول نه روز گذشته، یکهزار و 482 عملیات توسط ماموران امداد و نجات انجام شده که طی آن نزدیک به 13 هزار نفر از مجموع حادثه دیدگان نجات یافته اند.

رئیس سازمان امداد و نجات با بیان اینکه در نه روز گذشته، بیش از هفده هزار بسته غذایی در بین مسافران توزیع شده است، افزود: در مدت اجرای طرح امداد نوروزی هلال احمر 223 ساعت امداد هوایی انجام شده است.

وی ادامه داد: از روز 25 اسفند ماه سال 90 که طرح امداد و نجات نوروزی آغاز شد تا کنون یک هزار و 56 نفر از مصدومان بد حال به بیمارستان منتقل شده اند.