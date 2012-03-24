تحریم نفتی ایران به ضرر غرب است

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحریمهای نفتی ایران اظهار کرد: دنیا به نفت ایران احتیاج دارد و نمی تواند از آن چشم پوشی کند زیرا نقش ایران برای تولید بخش اعظمی از انرژی دنیا به خصوص نفت انکارناپذیر است و در صورت قطع تبادلات نفتی ایران با جهان، کشور ما کمترین ضرر را خواهد داشت.

نماینده مردم آبادان در مجلس هشتم، تبدیل تحریم نفتی به فرصت را شعاری عملیاتی خواند و تاکید کرد: با اجرایی شدن تحریمها انحصار فروش نفت به چند کشور اروپایی شکسته شد و ایران توانست بازارهای جدیدی برای فروش نفت خود پیدا کند.



وی ادامه داد: ایران با اجرایی شدن تحریمها از خام فروشی فاصله می‌گیرد و به سمت فروش فرآورده های گام مهمی برمی دارد که این مهم یکی از خواسته های دیرینه نظام است که با این کار ما جدی تر به سمت آن حرکت می کنیم.



کعبی، افزایش قیمت نفت را در شرایط کنونی به سود ایران برشمرد و تصریح کرد: با توجه به این که ایران کشوری تولید کننده بوده، هرگونه افرایش قیمتی در درجه اول به نفع ایران است.



وی با یادآوری اینکه کاهش وابستگی ایران به فرآورده های نفتی و تولید آن در داخل کشور ضرورتی انکارناپذیری برای کشور به شمار می آید، یادآور شد: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه سرمایه ای به مقوله نفت ما باید به صورت کلان به این کالای حیاتی نگاه داشته باشیم.



نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، تحریمها علیه کشور را اقدامی مستکبرانه از سوی غرب خواند و بر ایستادگی بر حقوق مسلم کشور تاکید کرد و گفت: دنیا می داند که ایران از حقوق حقه خود دفاع می کند و با ایستادگی در برابر تحریمها از این حقوق خود به خوبی دفاع خواهد کرد.