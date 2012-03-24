تیم واترپلوی ایران با اندونزی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی مسابقات واترپلو کاپ آسیا با حضور نمایندگان واترپلو کنفدراسیون شنای آسیا و 5 تیم شرکت کننده در این رقابت ها برگزار شد و هماهنگی های لازم در خصوص قوانین و نحوه برگزاری این مسابقات انجام شد.

بر این اساس مسابقات کاپ آسیا که جزو تورنمنت های مطرح آسیا به شمار می رود ، به صورت دوره ای برگزار خواهد شد و در پایان تیمی که بیشترین امتیازات را کسب کند قهرمان مسابقات خواهد شد.



بر همین اساس این مسابقات از امروز شنبه آغاز می شود و روز 10 فروردین با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید . تیم‌های شرکت کننده در این تورنمنت چهار مسابقه برگزار خواهند کرد و روزانه ساعت 17 و 30/18 به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



طبق قرعه کشی انجام شده تیم ملی واترپلو کشورمان در نخستین دیدار شنبه 5 فروردین به مصاف تیم اندونزی خواهد رفت. تیم کشورمان بر اساس قرعه روز یکشنبه استراحت خواهد داشت و روز دوشنبه به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت.

