تیم واترپلوی ایران با اندونزی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی مسابقات واترپلو کاپ آسیا با حضور نمایندگان واترپلو کنفدراسیون شنای آسیا و 5 تیم شرکت کننده در این رقابت ها برگزار شد و هماهنگی های لازم در خصوص قوانین و نحوه برگزاری این مسابقات انجام شد.
بر این اساس مسابقات کاپ آسیا که جزو تورنمنت های مطرح آسیا به شمار می رود ، به صورت دوره ای برگزار خواهد شد و در پایان تیمی که بیشترین امتیازات را کسب کند قهرمان مسابقات خواهد شد.
بر همین اساس این مسابقات از امروز شنبه آغاز می شود و روز 10 فروردین با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید . تیمهای شرکت کننده در این تورنمنت چهار مسابقه برگزار خواهند کرد و روزانه ساعت 17 و 30/18 به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
طبق قرعه کشی انجام شده تیم ملی واترپلو کشورمان در نخستین دیدار شنبه 5 فروردین به مصاف تیم اندونزی خواهد رفت. تیم کشورمان بر اساس قرعه روز یکشنبه استراحت خواهد داشت و روز دوشنبه به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت.
ملی پوشان واترپلو کشورمان در سومین روز مسابقات که بعد از ظهر سه شنبه برگزار خواهد شد به دیدار دیگر تیم قدرتمند این دوره از مسابقات یعنی قزاقستان می روند و در روز پایانی با تیم کویت میزبان این دوره از مسابقات پیکار خواهند کرد .
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