پيشنهاد دولت درباره ميزان كل ماليات بر حقوق كارمندان بدون تغيير تصويب شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اعلام مطلب فوق گفت: پيشنهاد دولت درباره ميزان كل ماليات بر حقوق كارمندان دولت در بودجه سال آينده، 6 هزار و 750 ميليارد بود كه اين كميسيون نيز بدون افزايش و كاهش آنرا تصويب كرد.

وي افزود: ميزان كل ماليات بر حقوق كارمندان دولت مصوب بودجه امسال، 5 هزار و 380 ميليارد ريال بوده است.

گفتني است، پيش از اين خبري به نقل از وي مبني بر اين كه "ماليات بر حقوق كارمندان دولت در سال آينده افزايش نمي يابد" منتشر شده بود كه بدين ترتيب اصلاح مي شود .