نمایشگاه صنایع دستی کرمان مورد استقبال مسافران نوروزی قرار گرفت

علی زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 70 غرفه در این نمایشگاه گفت: از این تعداد 40 غرفه برای صنایع دستی و سوغات استان کرمان در نظر گرفته شده است.

زاهدیان گفت: صنایع دستی استان های گلستان، یزد، اردبیل، خراسان رضوی، همدان، چهار محال و بختیاری، قم، اصفهان اذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در قالب 40 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به استقبال خوب مسافران نوروزی از نمایشگاه صنایع دستی کرمان تصریح کرد: شمار بازدیدکنندگان از این نمایشگاه 30 هزار نفر است.

وی همچنین از راه اندازی 9 نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی و سوغات در استان کرمان خبر داد و افزود در مجموع این نمایشگاه ها دارای 170 غرفه هستند.

این مسئول یادآور شد: این نمایشگاه ها در انار، کرمان، زرند، رفسنجان، شهربابک، جیرفت، بم ، ماهان و راین برپا شده اند.

