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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

زاهدیان به مهر خبر داد:

نمایشگاه صنایع دستی کرمان مورد استقبال مسافران نوروزی قرار گرفت

نمایشگاه صنایع دستی کرمان مورد استقبال مسافران نوروزی قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمان میزان استقبال مسافران نوروزی از نمایشگاه صنایع دستی کرمان را مطلوب ارزیابی کرد.

علی زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 70 غرفه در این نمایشگاه گفت: از این تعداد 40 غرفه برای صنایع دستی و سوغات استان کرمان در نظر گرفته شده است.

زاهدیان گفت: صنایع دستی استان های گلستان، یزد، اردبیل، خراسان رضوی، همدان، چهار محال و بختیاری، قم، اصفهان اذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در قالب 40 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به استقبال خوب مسافران نوروزی از نمایشگاه صنایع دستی کرمان تصریح کرد: شمار بازدیدکنندگان از این نمایشگاه 30 هزار نفر است.

وی همچنین از راه اندازی 9 نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی و سوغات در استان کرمان خبر داد و افزود در مجموع این نمایشگاه ها دارای 170 غرفه هستند.

این مسئول یادآور شد: این نمایشگاه ها در انار، کرمان، زرند، رفسنجان، شهربابک، جیرفت، بم ، ماهان و راین برپا شده اند.
 

کد مطلب 1563901

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