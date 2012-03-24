به گزارش خبرنگارمهر ،در کوچه پس کوچه های این شهر پر از آرامگاه و خانه های قدیمی است . خانه هایی که خاطرات ما را از تهران شکل می دهند. بناهایی که به این شهر قدمت می دهند. مکانهایی که شاید هر روز ازکنارشان گذر کنیم بی آنکه داستان این بناها را بدانیم .



خانه امام جمعه که از بناهای بسیار زیبای نیمه دوم قرن سیزدهم هجری است و در محله عودلاجان واقع است ، آرامگاه ظهیرالدوله که ساکنانش فرهنگ سازان این مرز و بوم اند ،آرامگاه لطفعلی خان زند که در بازار بزرگ تهران در اتاقی مجاور امام زاده زید قرار دارد،مقبره ملک المتکلمین و جهانگیر خان صوراسرافیل که در کوچه ای مجاور بیمارستان لقمان حکیم در خیابان مخصوص قرار دارد ،عمارت مسعودیه ،باغ ملی، برج طغرل، سعد آباد ،کاخ گلستان یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران بخشی از دیدنی های تهران هستند.

بناهایی که برخی از آن مشخص نیست سال های بعد هنوز بخشی از تهران باشند یا به تیغ غارتگران تاریخ این شهر فرویخته و تبدیل به یک مکان تجاری یا یکی از این برج های بلند شده باشند .

از شمال به جنوب این شهر که بیایی هر محله برای خود تاریخی دارد. از خیابان های شمیران تا کوچه های شهر ری.از گنبد فیروزه ای امام زاده صالح تا حرم شاه عبدالعظیم.

کاخ مرمر ،کاخ صاحبقرانیه ،کاخ سلطنت آباد ،کاخ سرخه حصار(یاقوت)، کاخ و پادگان عشرت آباد،شمس العماره،عمارت باغ فردوس،مدرسه و عمارت مروی،عمارت عثمانی و پل رومی، گنبد بی بی شهربانو، بقعه بی بی زبیده و... جاذبه های دیگر این شهر هستند .

زیر پوست این شهر ورم کرده و خاکستری که عابرانش از شتاب روزمرگی های هرروزه فرصت تامل بر زیبایی هایش را ندارند ،شهری تاریخی نهفته است که می توان در فراغت یک روز تعطیل به تماشایش نشست . شهری که گوش گوشه اش روایتی دارد.

بسیاری از شهروندان این شهر نمی دانند در شهر شان چه می گذرد . این شهر چه سرمایه ای تاریخی و طبیعی دارد . شاید برای این شهروندان بی خاطره از تهران سخت نباشد شنیدن خبر ویرانی یک خانه تاریخی در پایتخت . شاید آنها هرگز از خود نپرسند پس چنارهای قدیمی چنارستان چه شده اند؟یا باغ های انار نارمک کجا رفته اند ؟

اما این تهران گردی در ایام خلوت نوروز می تواند برای ما خاطره سازی کند و پس از گشت و گذار در این شهر تهران را تنها با دود و ترافیک و صدای بوق خودروها یش به یاد نیاوریم .

