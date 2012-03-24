بازدید عموم مردم از سدهای خراسان شمالی آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی اعلام کرد: بازدید عموم مردم از سه سد بزرگ خراسان شمالی در شهرستان‌های مانه و سملقان، شیروان و اسفراین در تعطیلات نوروز 1391 آزاد است.

روابط عمومی این اداره کل، از زائرین، مسافرین و شهروندان خواست در هنگام بازدید از سدهای استان ضمن رعایت نکات ایمنی به تابلوهای هشدار دهنده توجه داشته باشند.

سد شیرین دره، بزرگ‌ترین سد خراسان شمالی است که در 65 کیلومتری شمال غرب شهر بجنورد در شهرستان مانه و سملقان و برروی رود شیرین دره قرار دارد.

سازه سد اسفراین نیز که در فاصله 20 کیلومتری شمال شرق مرکز این شهرستان قرار دارد از نوع خاکی سنگریزه‌ای با هسته رسی بوده و توان تنظیم سالانه 50 میلیون متر مکعب آب را دارد.

سد شیروان هم که زیباترین سد خراسان شمالی است در 40 کیلومتری شمال این شهر ساخته شده که سازه آن از نوع بتنی دوقوسی نامتقارن بوده و توان تنظیم سالانه 44 میلیون متر مکعب آب را دارد.

قبل از انقلاب اسلامی برای مدیریت و کنترل آب‌های سطحی این خطه هیچ طرحی اجرا نشده بود اما پس از انقلاب اسلامی پنج سد با توان تنظیم 163 میلیون متر مکعب آب در این منطقه ساخته شده، هچنین چهار سد جدید دیگر در این استان در دست ساخت بوده و چهار سد نیز در دست مطالعه قرار دارد.

بقاع متبرکه خراسان شمالی پذیرای مهمانان نوروزی است



معاون بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: بقاع متبرکه استان در قالب طرح آرامش بهاری پذیرای مهمانان نوروزی است.

سید حسن معروف زاده با اشاره به اینکه طرح نوروزی آرامش بهاری در اماکن بقاء متبرکه از 28 اسفندماه سال 90 تا 13 فروردین 91 اجرا می‌شود، اظهار داشت: در این طرح تمام امکانات فرهنگی، مذهبی و خدماتی در اختیار مسافران نوروزی قرار داده می‌شود.

وی برگزاری آیین تحویل سال در اجرای این طرح در بقاع متبرکه شاخص استان را برشمرد و تصریح کرد: بر همین اساس زیارت آل‌یاسین به همراه قرائت قرآن، سخنرانی، مدیحه‌سرایی، پخش پیام مقام معظم رهبری در هنگام تحویل سال 91 در هشت بقعه متبرکه استان به اجرا درآمد.



به گفته معروف زاده طرح آرامش بهاری در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی و با توجه به استقبال گسترده مردم از اماکن مقدس در تعطیلات نوروزی برگزار می‌شود.

تور بجنورد گردی راه اندازی شد



معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از راه اندازی تور بجنورد گردی برای مسافران نوروزی 91 خبر داد.

مهدی عسگرزاده گفت: راه اندازی این تور در راستای آشنایی بیشتر مسافران نوروزی عبوری با جاذبه‌های گردشگری بجنورد است.



وی اظهار داشت: مسافران نوروزی عللاقمند می‌توانند با حضور در پایگاه تور بجنورد گردی در منطقه تفریحی باباامان با استفاده از خودروهای اختصاصی پیش بینی شده از مناطق دیدنی بجنورد بازدید کنند.

وی زمان برگزاری تور بجنورد گردی را سه ساعت اعلام کرد و گفت: مسافران نوروزی با پرداخت هزینه از موزه‌های باستاس شناسی و مردم شناسی و نسخ خطی عمارت مفخم، آیینه خانه و تالار مفخم، حسینیه جاجرمی و منطقه تفریحی "بش قارداش" نیز دیدن می‌کنند.

براساس گزارش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، در نوروز سال 90، سه میلیون و 500 هزار نفر مسافر و زائر از این استان بازدید کرده‌اند.