هواي منامه براي برگزاري بازي ايده ال است / آرامش در شهر

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به بحرين ، در حالي كه كمترازهشت ساعت ديگر تا آغاز ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل بحرين باقي مانده است، شهر منامه در آرامش خاصي قرار دارد اما در جاي جاي اين شهر صحبت از ديدار امروز است.

خبرنگاران ايراني و خارجي كه براي پوشش اين ديدار به بحرين آمده اند با حضور در اطراف هتل تيم ملي ايران به دنبال ارسال خبر و گزارش هاي خود هستند.

آب و هواي منامه نسبت به روزهاي گذشته مطلوبتر شده اما امروز شاهد آسماني ابري در اين شهر هستيم كه احتمال بارندگي در ساعات آينده نيز وجود دارد.