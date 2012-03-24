توزیع 600 تن میوه در کردستان/ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

بختیار خلیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مناسب و برنامه ریزی شده توزیع میوه با قیمت یارانه ای در استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح توزیع میوه در استان کردستان تاکنون بیش از 600 تن سیب و پرتقال در مراکز عرضه در اختیار مردم قرار گرفته است و خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه شکایت و اعتراضی از سوی مردم اعلام نشده است.

وی ادامه داد: توزیع سیب و پرتقال با قیمت یارانه ای و پائین تر از قیمت فعلی در بازار از روز 25 اسفند ماه در سراسر استان کردستان آغاز شده است و این طرح تا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه دارد و مردم استان می توانند با مراجعه به مراکز عرضه میوه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: از زمان آغاز توزیع میوه در استان کردستان تاکنون 392 تن پرتقال و بیش از 210 تن سیب در 60 مرکز در سراسر این استان عرضه شده است و در حال حاضر نیز عرضه این دو رقم میوه به اندازه نیاز روز بازار مصرف همچنان ادامه دارد.

وی به قیمت این دو میوه عرضه شده در ایام تعطیلات عید سال 91 در استان کردستان اشاره کرد و گفت: سیب با قیمت هر کیلوگرم 1400 تومان و پرتقال نیز با قیمت هر کیلوگرم 1150 تومان به مردم عرضه می شود و از مردم کردستان انتظار می رود که در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالی با تلفن 124 تماس بگیرند.

خلیقی با اشاره به اینکه حدود 350 تن سیب و بیش از 650 تن پرتقال برای توزیع و عرضه به مردم استان کردستان در ایام تعطیلات عید سال 91 پیش بینی شده است، بیان کرد: این میزان میوه خریداری شده و هم اکنون در انبارهای استان نگهداری می شود و به صورت روزانه در میان مراکز عرضه پخش می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان کردستان عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با همکاری سایر سازمان های متولی و اصناف اقدامات خوبی را در آستانه تعطیلات عید آغاز کرد که این اقدامات نتایج خوب و مثبتی را به دنبال داشت.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بین نیست و انتظار می رود با مشارکت خوب اصناف این مهم در تمامی روزهای سال ادامه داشته باشد.