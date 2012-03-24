علی لاریجانی در حاشیه سفر به استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سال نو به ملت بزرگ ایران اظهار داشت: امیدواریم سال 91 سالی توام با تلاش موفقیت و بهروزی برای ملت ایران باشد.

وی افزود: با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری باید با اتکا بر تولیدات داخلی زمینه رشد و شکوفایی را برای ملت ایران به همراه داشته باشیم.

لاریجانی گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم منتخبین مردم در خانه ملت از افراد با تجربه، خوش فکر و کارآمد بوده و می توانند دارای توفیقاتی در حوزه های مختلف باشند.

رئیس قوه مققنه یادآور شد: امیدواریم مجلس نهم که دارای افراد تازه وارد بسیاری با ایده های خوب و برنامه های مدون بوده، بتوانند بسیاری از مسائل امروز کشور که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند را، رفع کند.

لاریجانی با بیان اینکه موضوع گرانی و تورم باید به طور جدی توسط منتخبان مردم در خانه ملت پیگیری شود و دولت نیز باید با همکاری مجلس در صدد رفع این معضلات بر آید، یادآور شد: برای آنکه مسائل حاشیه ای مدح و ثناگویی فضای جامعه را مخدوش نکند باید تعامل مجلس با دولت برای رفع مسائل و مشکلات کشور بیشتر شود.

وی با بیان اینکه هر میزان که در مجلس نهم افراد متخصص تر بیشتر باشند تصمیمات جامعه به صورت مناسب تر قابلیت اجرایی شدن خواهد گرفت، افزود: اگر زمینه ها و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در حوزه مختلف فراهم شود سبب افزایش نقدینگی و کاهش تورم در بازار خواهد شد.

لاریجانی گفت: این مهم سبب می شود تا جلوی دلالی ها گرفته شود و خودکفایی در تولید افزایش یافته و گرانی کاهش یابد.

وی با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر اتکا به تولید داخلی افزود: باید همه بسترهای اجرایی این منویات از سوی دولت و مجلس فراهم شود.

رئیس مجلس هشتم با بیان اینکه تحقق منویات رهبری در بودجه سنواتی و برنامه پنجم توسعه در جهت ارتقا تولید و افزایش فضای کسب و کار لحاظ شده است، گفت: دولت باید در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها ضمن رفع مشکلات بخش صنایع کشاورزی و معادن بتواند رونق کسب و کار را در این حوزه ها فراهم کند.

وی از بانکها خواست تا با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به فعالان بخش تولید و صنعت زمینه تحقق منویات رهبری را فراهم کند.