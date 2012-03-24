  1. ورزش
۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

تیم ملى گلبال از امروز به اردو می‌رود

تیم ملى گلبال از امروز به اردو می‌رود

سومین مرحله اردوى آمادگى تیم ملى گلبال ایران جهت اعزام به پارالمپیک لندن از امروز آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی گلبال از امروز شنبه آغاز می شود و تا دوازدهم فروردین ماه در مجتمع ایثار کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد. حسین عبدالملکى سرپرستی این اردو را بر عهده دارد ضمن اینکه افشین زند کریمى به عنوان سرمربی در اردو حضور پیدا می‌کند.  

حسن جعفرى، مصطفى شهبازى، محمد سرنجى، محسن جلیلوند، سید مهدى سیاهى، احسان زویداوى، محمد ابراهیمى، جواد شیردل و بهزاد جهانگیرى نفرات حاضر در اردو هستند.
 

کد مطلب 1563951

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