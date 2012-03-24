تفحص شهدا در منطقه مجنون عراق آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمد باقرزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در شهرستان خرمشهر اظهار کرد: هنوز پیکر شهدای فراوانی از کشور ما در خاک عراق مانده است به همین دلیل قصد داریم به صورت جدی عملیات جستجو برای کشف و انتقال این اجساد به خاک کشور را آغاز کنیم.

وی افزود: البته حضور در عراق سختیهای خاص خود را دارد به خصوص اینکه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور نیز باعث می شود آنها در خصوص ورود به ما به خاک عراق و جستجوی مفقودان کارشکنی کنند.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همچنین از توافق جدید ایران و عراق برای حضور کمیته جستجوی مفقودان در این کشور خبر داد و گفت: در توافقی که به تازگی با کشور عراق حاصل شده است به زودی هیئتی از ایران به این کشور سفر می کنند تا در منطقه مجنون اقدام به تفحص کنند.



وی تصریح کرد: البته تاکنون در انتظار تصمیم نهایی پنج وزارتخانه در عراق از جمله وزارت اقتصاد، اطلاعات، دفاع و امور خارجه و حقوق بشر هستیم که این وزارتخانه ها باید با هم بتوانند هماهنگ شوند تا تجهیزات فنی و مکانیکی را به عراق منتقل کنیم.



باقرزاده عنوان کرد: با توجه به شهید شدن تعداد فراوانی از نیروهای ایران در منطقه مجنون، انتظار می رود تعدادی از پیکرهای شهدای ایرانی در این منطقه کشف شود.



منطقه مجنون (هورالعظیم) در غرب شهرستان دشت آزادگان محل اجرای عملیات غرور آفرین خیبر در بهمن ماه سال 1362 و عملیات بدر در اسفند1363 بوده است.



