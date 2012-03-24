امداد رسانی به 76 حادثه رانندگی توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

جابر ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خدمات امدادی ارائه شده از سوی این مرکز در قالب اجرای طرح امداد نوروزی تا ساعت 17 چهارم فرودین ماه سالجاری گفت: در این راستا امداد گران جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات به 76 مورد حادثه رانندگی در سطح جاده های استان اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تعداد کل مصدومان این حوادث 84 نفر بود،‌ اظهار داشت: تعداد نجات یافتگان در راه مانده و حادثه دیده نیز سه هزار و 954 نفر بوده که این جمعیت یک هزار و 174 نفر را در پایگاههای امداد و نجات جاده ای اسکان اضطراری داده و تعداد 384 نفر نیز در چادرهای تعبیه شده در پارک ائلرباغی ارومیه اسکان یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در خصوص خدمات راهنمایان جوان در طرح نوروزی تا روز سوم فروردین ماه سالجاری نیز گفت: این راهنمایان به 32 هزار و 918 مسافر در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان راهنماییهای لازم را انجام داده اند.

ثوابی ت عداد مراجعان به نمازخانه های بین راهی این جمعیت را یک هزار و 724 نفر، تعداد بروشورهای توزیع شده را 21 هزار و 535 عدد و تعداد سایر محصولات توزیع شده را 12 هزار و 287 عدد برشمرد و گفت: در طرح نوروزی امسال 53 پایگاه جاده ای، سیار و موقت در جای جای آذربایجان غربی پیش بینی شده است .

وی با بیان اینکه این طرح به صورت سراسری از 25 اسفند تا چهاردهم فروردین سال آینده اجرا می شود افزود: علاوه بر پایگاههای معمول امسال دو پست بین المللی نیز در شهرستان های ماکو و تکاب پیش بینی شده است .

وی با بیان اینکه سفرهای نوروزی فرصتی مناسب برای خدمت گذاری به مردم بوده و امدادگران این جمعیت از هیچ تلاشی برای کمک به مسافران نوروزی استان دریغ نمی کنند، اظهارداشت: امداد و نجات جاده ای، مسافران نوروزی، اسکان اضطراری، تسهیلات اقامه نماز، تغذیه اضطراری در راه ماندگان، اطلاع رسانی، آموزش و خدمات فوریت های دارویی از مهمترین خدمات قابل ارائه در این طرح به شمار می رود .