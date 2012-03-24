پیشگیری و کشف جرم رویکرد اصلی پلیس آذربایجان غربی در فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کوره بلاغی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اوایل سال 90 پلیس فتای آذربایجان غربی عملا کار خود را با رویکرد پیشگیری و کشف جرم در فضای مجازی آغاز و در صدد دستیابی به اهداف سازمانی ناجا بوده و با جدیت وتلاش مضاعف در این مسیر حرکت می کند .

وی در ادامه به حساسیت کار پلیس فتا در ایام نوروزی اشاره و اظهار داشت: با توجه به حساسیت زمانی ایام نوروزی و به منظور پیشگیری از وقوع برخی جرایم اینترنتی در اماکن عمومی از جمله کافی نت اکیپ هایی متشکل از کارشناسان خبره رایانه ای به سطح شهر اعزام و به صورت نامحسوس وضعیت کافی نتها را تحت نظر می گیرند .

کوره بلاغی ادامه داد: بازرسین نامحسوس پلیس فتا پس از حضور در محل کافی نت ها در صورت وجود موارد مشکوک خود را معرفی و اقدام به بررسی سیستم های موجود در کافی نت ها از لحاظ وجود نرم افزارهای امنیتی، فیلتر شکن ها و پروکسی های غیرمجاز می نمایند .

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه عنوان کرد: عوامل این یگان به منظور ارتقا سطح آگاهی متصدیان و مراجعه کنندگان به کافی نتها در ایام نوروزی بروشورها و تراکت هایی را به صورت آموزشی تهیه و در این محل ها نصب و پخش کرده است .

انهدام 3 باند قاچاق سیگار خارجی در چالدران

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی هم در این نشست از شناسایی و انهداد سه باند قاچاق انواع سیگار خارجی در شهرستان چالدران خبر داد و گفت: اعضای این باندها طی 48 ساعت گذشته دستگیر شده و از آنها 13 هزار و 200 انواع سیگار های خارجی کشف و ضبط شد .