مشارکت 130 نفر در طرح بسیج سلامت نوروزی دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخرایی صبح شنبه در بازدید از مرکز اورژانس115 بردخون اظهار داشت:پنج مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شبانه روزی در شهرستان دیر فعالیت دارند که با داشتن واحدهای مختلفی از جمله پزشک خانواده، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی، زایشگاه، بهداشت محیط،بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، تزریقات و پانسمان در همه ساعات شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم است.

وی افزود: در ایام نوروز طرح بسیج سلامت نوروزی در نیمه اول اسفند در شهرستان اجرا شده و خدمات متنوعی در این مراکز صورت می‌گیرد و واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها واقع در ستاد شبکه نیز به صورت کشیک آماده ارائه خدمات مربوطه و انجام واکسیناسیون و واحد زایشگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی و دندانپزشکی در مرکز سلامت حضرت مهدی (عج) دیر فعال است.

فخرایی اضافه کرد: با شروع طرح بسیج سلامت نوروزی، واحد بهداشت محیط این شبکه در سطح شهرستان نظارت های خود را بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تشدید کرد و پرسنل کشیک به صورت سرزده به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح شامل بازدید از غذا فروشی‌ها، رستوران ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی‌ها، محل‌های توزیع آب تصفیه است و مواردی نظیر نمونه‌برداری شیمیایی و میکروبی از آب و نمونه برداری از نان و مواد غذایی صورت می گیرد و از کمپ‌ها و محل‌های اسکان مسافرین نوروزی نیز بازدید می‌شود که در این طرح تعداد 130 نفر از پرسنل اعم از پزشک، پرستار، کارشناس، کاردان، نگهبان فعالیت دارند.

فخرایی اضافه کرد: اورژانس شهرستان دیر با داشتن چهار پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه اورژانس شهری و شش آمبولانس فعال و یک آمبولانس ذخیره و داشتن حدود 32 نفر پرسنل مجرب تکنسین فوریت‌های پزشکی و امدادگر اورژانس به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مصدومین و بیماران است.

وی گفت: با همکاری کارشناسان و مدرسین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر دوره‌های کارآموزی ویژه پرسنل درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان در محل شبکه برگزار شده و شرکت کنندگان در این دوره، آموزش‌های مرتبط و به روز را فرا گرفته‌اند که موجب انجام خدمات بیشتر و با دقت و سرعت بالا در امر درمان به مصدومان و حوادث جاده‌ای شده است.

این مسئول افزود: در ایام نوروز پرسنل اورژانس با استقرار در ورودی شهرها و در کنار جاده‌ها به همراه تجهیزات کامل و داروهای اورژانسی مورد نیاز مسافرین نوروزی و مشاوره دارویی و پزشکی به آنها، آماده انجام خدمات رایگان به هموطنان عزیز هستند که در صورت نیاز به مشاوره پزشکی یا امداد رسانی مسافرین می‌توانند با تلفن 115 تماس گرفته و از اپراتور کشیک کمک بگیرند.

وی با تقدیر از فعالیت همه همکاران بهداشتی در شهرستان، سالی خوب و خوش توأم با سلامتی برای همه آرزو کرد و از مسافرین خواست با حوصله و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه و دقت به مسائل بهداشتی، سفر خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند و از اماکن مختلف سیاحتی و زیارتی شهرستان دیّر بهره و لذّت کافی ببرند.