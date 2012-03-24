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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

فخرایی:

مشارکت 130 نفر در طرح بسیج سلامت نوروزی دیر

مشارکت 130 نفر در طرح بسیج سلامت نوروزی دیر

دیر - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از اجرای طرح بسیج نوروزی در شهرستان دیر با مشارکت 130 نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخرایی صبح شنبه در بازدید از مرکز اورژانس115 بردخون اظهار داشت:پنج مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شبانه روزی در شهرستان دیر فعالیت دارند که با داشتن واحدهای مختلفی از جمله پزشک خانواده، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی، زایشگاه، بهداشت محیط،بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، تزریقات و پانسمان در همه ساعات شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم است.

وی افزود: در ایام نوروز طرح بسیج سلامت نوروزی در نیمه اول اسفند در شهرستان اجرا شده و خدمات متنوعی در این مراکز صورت می‌گیرد و واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها واقع در ستاد شبکه نیز به صورت کشیک آماده ارائه خدمات مربوطه و انجام واکسیناسیون و واحد زایشگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی و دندانپزشکی در مرکز سلامت حضرت مهدی (عج) دیر فعال است.

فخرایی اضافه کرد: با شروع طرح بسیج سلامت نوروزی، واحد بهداشت محیط این شبکه در سطح شهرستان نظارت های خود را بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تشدید کرد و پرسنل کشیک به صورت سرزده به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح شامل بازدید از غذا فروشی‌ها، رستوران ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی‌ها، محل‌های توزیع آب تصفیه است و مواردی نظیر نمونه‌برداری شیمیایی و میکروبی از آب و نمونه برداری از نان و مواد غذایی صورت می گیرد و از کمپ‌ها و محل‌های اسکان مسافرین نوروزی نیز بازدید می‌شود که در این طرح تعداد 130 نفر از پرسنل اعم از پزشک، پرستار، کارشناس، کاردان، نگهبان فعالیت دارند.

فخرایی اضافه کرد: اورژانس شهرستان دیر با داشتن چهار پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه اورژانس شهری و شش آمبولانس فعال و یک آمبولانس ذخیره و داشتن حدود 32 نفر پرسنل مجرب تکنسین فوریت‌های پزشکی و امدادگر اورژانس به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مصدومین و بیماران است.

وی گفت: با همکاری کارشناسان و مدرسین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر دوره‌های کارآموزی ویژه پرسنل درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان در محل شبکه برگزار شده و شرکت کنندگان در این دوره، آموزش‌های مرتبط و به روز را فرا گرفته‌اند که موجب انجام خدمات بیشتر و با دقت و سرعت بالا در امر درمان به مصدومان و حوادث جاده‌ای شده است.

این مسئول افزود: در ایام نوروز پرسنل اورژانس با استقرار در ورودی شهرها و در کنار جاده‌ها به همراه تجهیزات کامل و داروهای اورژانسی مورد نیاز مسافرین نوروزی و مشاوره دارویی و پزشکی به آنها، آماده انجام خدمات رایگان به هموطنان عزیز هستند که در صورت نیاز به مشاوره پزشکی یا امداد رسانی مسافرین می‌توانند با تلفن 115 تماس گرفته و از اپراتور کشیک کمک بگیرند.

وی با تقدیر از فعالیت همه همکاران بهداشتی در شهرستان، سالی خوب و خوش توأم با سلامتی برای همه آرزو کرد و از مسافرین خواست با حوصله و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه و دقت به مسائل بهداشتی، سفر خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند و از اماکن مختلف سیاحتی و زیارتی شهرستان دیّر بهره و لذّت کافی ببرند.

کد مطلب 1563992

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