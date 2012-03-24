4600 مسافر نوروزی فرهنگی در اردبیل اسکان یافتند

فراهم احمدی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تعداد مسافر از سراسر کشور و از 29 اسفندماه سال گذشته تا امروز مورد استقبال و پذیرش قرار گرفته اند.

به گفته وی این گردشگران از استانهای ایلام، زنجان، فارس، کرمانشاه، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، همدان، و کردستان و در قالب 940 خانوار در ستادهای اسکان استان پذیرش و از خدمات لازم بهره مند شده اند.

رییس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان با بیان اینکه بیشترین مسافر فرهنگی نوروزی در شهرستان توریستی سرعین اسکان یافته اند، یادآور شد: تاکنون تعداد هزار و 100 پرس غذای گرم رایگان در بین این گردشگران توزیع شده است.

وی تصریح کرد: ستادهای اسکان شهرستانهای نیر، نمین، پارس آباد، گرمی، خلخال، کوثر، نواحی یک و دو اردبیل، مشگین شهر و خانه های معلم سرعین و اردبیل از دیگر مناطق پذیرش مسافران فرهنگی نوروزی بوده اند.

احمدی با بیان اینکه امسال 500 کلاس درس در قالب 62 مدرسه برای میزبانی از میهمانان فرهنگی نوروز 91 آماده شده است، متذکر شد: توزیع غذای رایگان، ارائه خدمات رفاهی، توزیع بروشورهای راهنمای گردشگری و... از دیگربرنامه های آموزش و پرورش برای ایام نوروز است.

گفتنی براساس آمارهای اعلام شده در ایام نوروز گذشته بالغ بر 22 هزار و 550 خانوار فرهنگی به استان اردبیل سفر کرده از امکانات آموزش وپرورش استفاده کردند.

