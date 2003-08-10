نظام آموزش خوشنويسي تغيير مي كند

آرش متين نژاد در گفتگو با خبرنگار هنري " مهر " از تدوين نظام جديد آموزش خوشنويسي خبر داد وگفت : براي پيشبرد اهداف آموزشي ، نظام نويني را در آموزش خوشنويسي بكار خواهيم برد كه يكي از اين برنامه ها ، برپايي نمايشگاه هاي كمك آموزشي يعني پروژه هايي جهت نقد كار هنرجويان است كه نقش مدرسان انجمن خوشنويسان ، به شكل گروه هاي آموزشي در اين امر بسيار سودمند است و به اين ترتيب هنرجويان از نظر اساتيد مختلف بهره مند مي شوند.

وي افزود : برپايي كلاس هاي نظري، آموزش از طريق اسلايد و آموزش هاي جمعي از برنامه هاي ديگر است . در اين صورت نظرات با هم هماهنگ و در نتيجه كارهاي تخصصي در سطح بالايي انجام مي شود . چون محيط بايد درگير شود و در امر آموزش ياري كند . اين تكنيكي مديريتي است كه با تبادل جمعي و به دور از بحث و جدل اطلاعات مبادله شود .

وي تصريح كرد : به بحث نخبه پروري هم در مجراي اين برنامه جامه عمل پوشانده مي شود . وقتي تمام كادر آموزشي تعليم ببيند طبيعتا تغييراتي رخ مي دهد و عملا برنامه ها و سيستم هاي آموزشي آسيبي نمي بينند و همه در برنامه مدوني كه در آن مشاركت دارند ، نظر مي دهند و حضور دارند . مثلا 10 طرح را مي توان در 10 گروه به طور همزمان اجرا كرد . در نتيجه مجال تجلي سليقه هاي مختلف در اين عرصه ايجاد مي شود و كار جمعي به جاي گرفتاري به وفاق و مشاركت تبديل مي شود .