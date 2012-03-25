به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس‌های تبریزگردی که طی سال‌های اخیر و در ایام تعطیلات نوروز و تابستان از سوی شهرداری راه‌اندازی و در اختیار مسافران و میهمانان ورودی به تبریز قرار می‌گیرد، امسال نیز با اختصاص 20 دستگاه اتوبوس به مرحله اجرا در آمده و طی روزهای گذشته نقش موثری در انتقال و جابجایی مسافران نوروزی تبریز به اماکن تاریخی و تفریحی و نیز موزه‌ها و دیگر اماکن دیدنی تبریز ایفا کرده‌اند.

اتوبوس‌های تبریزگردی با استقرار در مقابل اماکن تاریخی و موزه‌های تبریز طی روزهای تعطیلات نوروز امسال، اقدام به انتقال رایگان گردشگران و مسافران نوروزی به دیگر اماکن دیدنی تبریز می‌کنند و در این بین راهنمایان گردشگری نیز با استقرار در این اتوبوس‌ها و اماکن تاریخی و تفریحی به معرفی جاذبه‌های دیدنی تبریز به مسافران می‌نمایند.

لازم به ذکر است به گفته شهردار تبریز اتوبوس‌های تبریزگردی تا پایان تعطیلات نوروز امسال به ارایه خدمات به میهمانان و مسافران نوروزی مبادرت خواهند کرد.

همچنین میهمانان و مسافران نوروزی استفاده کننده از این اتوبوس‌ها ، این ابتکار شهرداری تبریز را اقدامی منحصر به فرد در سطح کشور ارزیابی کرده‌اند.



