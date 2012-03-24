به گزارش خبرنگار مهر، سفر مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان به مالزی و شرکت در جلسات متعدد با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا که از اول تا چهارم فروردین ماه صورت گرفت، بهترین فرصت برای علی کفاشیان بود تا در نشست هایی با مسئولان و روسای فدراسیون کشورهای مختلف، زمینه تعامل و همکاری بیشتر را فراهم کند.

علی کفاشیان که در ماه پایانی سال 90 و پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون فوتبال انتخاب شد، در این سفر نشست هایی را با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون های عضو داشت که یکی از آنها با مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن بود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: ما نشست های زیادی را با کشورهای مختلف برگزار کردیم که یکی از آنها ژاپن بود. مسئولان فوتبال ژاپن ضمن استقبال از سفر تیم های پایه این کشور به ایران پیشنهاد دادند که یک دیدار تدارکاتی با ایران داشته باشند و قرار شد ما پس از مشورت با کادر فنی تیم ملی زمان مورد نظرمان را به ژاپنی ها اعلام کنیم.

کفاشیان ادامه داد: البته همه کشورهای آسیایی برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران آمادگی دارند اما باید با کادر فنی مشورت کنیم و برنامه های تیم ملی را بر اساس خواست و اهداف کارلوس کی روش هماهنگ کنیم تا تیم ملی بتواند به بهترین شکل ممکن خود را آماده حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی کند.