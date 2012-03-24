100 نفر از بسیجیان خلخال به مناطق عملیاتی عازم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه خلخال قبل از ظهر شنبه در مراسم بدرقه این کاروان عنوان کرد: کاروان راهیان نور خلخال در قالب دو اتوبوس به مدت 5 روز از مناطق دهلاویه، طلائیه، شلمچه و اروند کنار بازدید می کنند.

سرهنگ معصومی آشنا شدن با ایثارگریهای رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس را از اهداف اعزام خانواده ها به مناطق عملیاتی دانست و افزود: تا پایان تعطیلات نوروزی قشرهای مختلف از این شهرستان به این مناطق اعزام می شوند.

همچنین قبل از ظهر امروز 80 نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان مشگین شهر به همراه خانواده های خود به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

این کاروان نیز به مدت 5 روز از مناطق عملیاتی مختلف جنوب کشور بازدید می کنند.

به گفته مسئولان سپاه شهرستان مشگین شهر دومین و سومین کاروان نوروزی در ششم و هشتم فروردین ماه اعزام می شوند.



