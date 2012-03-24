بارش باران از روز سه شنبه در کرمانشاه آغاز می شود

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از آغاز سال نو تاکنون شاهد آسمانی صاف و نیمه ابری توام با ورزش باد در استان کرمانشاه بوده ایم که این پایداری تا روز سه شنبه همین هفته ادامه خواهد داشت.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از روز سه شنبه، موج ناپایداری وارد مرزهای استان کرمانشاه خواهد بود و این منطقه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

میلادی تاکید کرد: این موج جدید بارش باران همراه با رعد و برق و ورزش باد را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در این ایام، شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود، گفت: بیشترین بارشها در نواحی شمالی استان کرمانشاه رخ خواهد داد.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: این موج بعد از یک روز فعالیت، موقتا ضعیف خواهد شد، ولی در روز جمعه مجددا موج مذکور تقویت خواهد شد و بارشها دوباره آغاز می شود.

