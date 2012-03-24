واکنش سازمان سینمایی به محدودیت اکران "گشت ارشاد" و "خصوصی"

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان سینمایی در خبری اعلام کرد اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفهای اطلاعیهای خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها صادر کرده است.
در این اطلاعیه آمدهاست: هر گونه تغییر و جابهجایی در اکران فیلمها در سطح استانها میبایست با نظارت سازمان سینمایی کشور صورت پذیرد و این گونه نیست که با تصمیم شخصی بتوان جلوی اکران آثار را گرفت.
این اطلاعیه میافزاید: اختیار ادارات کل در جابهجایی اکران سینماها منحصر به آثاری است که با محدودیت سنی اکران شده باشند و این کار باید مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان و سازمان سینمایی را داشته باشد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: بنابراین فیلمهای خارج از این شرایط نباید بدون مجوز سازمان سینمایی دستخوش تغییر در اکران قرار گیرد.
این توضیحات در حالی از سوی سازمان سینمایی منتشر میشود که در روزهای اخیر و با اوجگیری انتقادات علیه دو فیلم "خصوصی"(حسین فربخش) و "گشت ارشاد"(سعید سهیلی) اکران این آثار در برخی استانها متوقف شدهاست.
در پایتخت هم علاوهبر برگزاری تجمع اعتراضآمیز علیه این آثار، خطیب جمعه تهران نیز این دو فیلم را "مستهجن" توصیف کرد و اکران آن را در شأن وزارتخانه ارشاد ندانست. این اطلاعیه اولین واکنش رسمی مسئولان ارشاد به انتقادات اخیر محسوب میشود.
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