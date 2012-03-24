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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

تجلی:

1252 بازرسی از تاسیسات گردشگری استان کرمان انجام شد

1252 بازرسی از تاسیسات گردشگری استان کرمان انجام شد

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان از انجام هزار و 252 مورد بازرسی از اماکن گردشگری کرمان در ایام نوروز خبر داد.

محمد حسین تجلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکهزار و 252 بازرسی از 28 اسفندماه سال گذشته تا سوم فروردین ماه امسال از تاسیسات گردشگری این استان از جمله مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران ها و مراکز بین راهی انجام شده است.

وی افزود: از مجموع این بازرسی ها، 498 مورد مربوط به بازرسی از رستوران ها و مراکز بین راهی، 404 مورد مربوط به بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی و 350 مورد مربوط به بازرسی از مراکز اقامتی بوده است.

این مسئول گفت: این بازدیدها به طور مستمر انجام شده و ممکن است، یک واحد چندین بار بازدید شود.

کد مطلب 1564051

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