استان کرمان آماده پذیرش موج سوم مسافران نوروزی است

محمد مهدی افضلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: موج سوم مسافران نوروزی طبق روال سال های گذشته از ششم فروردین ماه آغاز می شود.

وی گفت: بدون شک ناپایداری هوا در استان های شمالی و غربی کشور، بر حجم مسافران نوروزی در استان کرمان در ایام مذکور خواهد افزود.

افضلی آماده سازی و تجهیز سالن های ورزشی برای بهره گیری در مواقع ضروری را از تمهیدات ستاد تسهیلات نوروزی برشمرد و اظهار داشت: در زمان حاضر 67 هتل، مهمانپذیر، پانسیون و خوابگاه در کنار مراکز آموزشی و مدارس، میزبان مسافران نوروزی در استان است.

وی با اشاره به این که آغاز فعالیت نهادها و دستگاه های دولتی در کنار شمار گسترده مسافران نوروزی بر ترافیک شهرهای مسافر پذیر استان می افزاید، ‌تصریح کرد: از هم استانی های عزیز درخواست می شود با توجه به حضور گسترده مسافران نوروزی،‌ حداکثر تلاش خود را برای کاستن از بار ترافیک مسیرهای پر رفت و آمد انجام دهند.

افضلی با اشاره به رشد 23 درصدی بازدید از جاذبه های استان کرمان در نوروز امسال، گفت: ‌بدون شک سال 91 بهار گردشگری را برای استان کرمان به ارمغان می آورد.



