14 هزار مسافر از مناطق گردشگری ریگان بازدید کردند

محمد برزنگ در گفتگو با مهر اظهارداشت: وجود بلند ترین تپه های شنی دنیا در ریگان باعث افزایش گردشگران و مسافران به شهرستان ریگان شده است.

برزنگ افزود: این تپه های شنی با خاصیت شن درمانی باعث رونق خاصی در این شهرستان شده اند.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه های دیگری که در این تپه های شنی در حال برگزاری است مسابقات شتر سواری و بازیهای فوتبال ساحلی است.

فرماندار ریگان افزود: تا کنون بیشترین بازدید کننده از جاذبه های گردشگری ریگان از تپه های شنی است.

وی اضافه کرد: گردشگران از جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در ریگان بناهای تاریخی و آبشارها زیبای این شهرستان بازدید نموده اند.

برزنگ گفت: تاکنون بیش از 14هزار مسافر وگردشگر وارد شهرستان ریگان شده اند که این تعداد نسبت به پارسال رشد 100درصدی داشته است.

وی علت این استقبال را اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری از طریق رسانه ها اعلام نمود و افزود: در این زمینه میراث فرهنگی شهرستان تابلوهایی در زمینه جاذبه های شهرستان در سطح شهر و ورودیها نصب نموده است.

فرماندار ریگان وضعیت اماکن خدماتی رفاهی شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کسانی که قصد سفر به دریای نیل گون خلیج فارس را از شهرستان ریگان دارند این شهرستان با بلند ترین تپه های شنی دنیا آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی است.