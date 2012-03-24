تماس تلفنی تهدیدآمیز حاکم نظامی با رئیس پارلمان مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمد طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر در تماس تلفنی با رئیس پارلمان این کشور وی را تهدید کرده است در صورت به جریان انداختن موضوع سلب اعتماد از دولت تحت حمایتش، پارلمان را منحل خواهد کرد.



عمار علی الحسن کارشناس سیاسی اعلام کرد اطلاعاتی را از منابع موثق به دست آورده است که تصریح می کند الکتاتنی رئیس پارلمان، تماس تلفنی تهدیدآمیزی از رئیس شورای نظامی حاکم داشته است که طی آن حاکم نظامی مصر وی را تهدید کرده است در صورت بررسی مسئله سلب اعتماد از دولت الجنزوری، پارلمان را منحل خواهد کرد.



عمار خاطر نشان کرد نکته عجیب این است که چرا الکتاتنی، مردم مصر را از این موضوع مطلع نمی کند و نمی گوید که مجلس در وضعیت پیچیده و محدودی قرار گرفته است.



عمار اعلام کرد تهدید صریح طنطاوی و سکوت الکتاتنی نشان می دهد که جایگاه مجلس به عنوان تنها نهاد مشروع و منتخب کشور هیچ ارزشی ندارد و ممکن است اقداماتی بر خلاف منافع ملی چه در ارتباط با تدوین قانون اساسی یا عدم نظارت بر عملکرد دولت یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد.