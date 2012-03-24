45 مصدوم به ایستگاههای سلامت گلستان مراجعه کردند/ وقوع 261 فقره تصادف جرحی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر شنبه در کمیته بهداشت و درمان ستاد دایمی تسهیلات سفر استان افزود: این کمیته آماده هرگونه خدمات دهی به مسافران و گردشگران ورودی به استان گلستان است و در ایام تشکیل ستاد تا کنون به خدمات دهی به مسافرین و گردشگران نوروزی ادامه می دهد.

وی اظهار داشت: همچنین چهار مراجعه اعزامی نیز به مراکز مورد نیاز انتقال داده شدند و هیچ مراجعه حضوری اتفاق نیفتاده است.

عباسی تصریح کرد: در این روزها 45 نفر ویزیت شده اند، 45 درمان سرپایی، 184 مورد کنترل قندخون و 440 مورد کنترل فشار خون انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد پزشکان کشیک 6 نفر و 5 پرستار کشیک نیز در این ایام در کمیته بهداشت و درمان فعالیت می کنند.

قربان عباسی یادآور شد: جمع کل ورودی مسافر به استان تا روز چهارم فروردین91، دو میلیون و 309 هزار و 670 نفر بوده است.



دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان گفت: کمیته امداد و نجات ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان از ابتدای شروع فعالیتهای این ستاد در ایام نوروز تا چهارم فروردین 91 قریب به 420هزار و 256 بروشور در جهت راهنمایی مسافرین و گردشگران ورودی به استان توزیع و پخش شده است.

عباسی گفت: تا پایان روز چهارم فروردین، 231 هزار و 914 مسافر راهنمایی شده اند و از این تعداد 5 هزار و 453 نفرجهت استفاده از نمازخانه مراجعه کرده اند.

وی افزود: در این ایام 261 مورد تصادف جرحی در استان اتفاق افتاد که 39 مورد مجروح سرپایی و 209 مورد اعزام به مراکز درمانی را شامل می شود.

عباسی اضافه کرد: در روزهای سوم و چهارم فروردین 91 هلال احمر استان به 4 مورد و اورژانس به 34 مورد تصادف جرحی- خسارتی و در مجموع 38 مورد در سطح استان رسیدگی کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در این دو روز هلال احمر به 1 مجروح سر پایی، 4 اعزامی به مرکز درمانی و 44 مراجع سرپایی و اورژانس به 2 مجروح سرپایی و36 اعزامی به مرکز درمانی رسیدگی و خدمت رسانی کرده اند.

عباسی متذکر شد: در مجموع 261 واحد امدادی در این دو روز فعالیت کرده اند.