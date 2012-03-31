فعالیت 16 هزار سایت فارسی زبان برای تولید و مصرف مواد مخدر

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناتوی فرهنگی غرب علیه ایران گفت: استکبار جهانی با سرمایه گذاری بر روی سایتهای مخرب علیه ایران توانسته است بیش از 16 هزار سایت فارسی زبان را با هدف زوال در قشر جوان جامعه راه اندازی کند.

وی افزود: هم اکنون 16 هزار سایت فارسی زبان روشهای تولید و مصرف مواد مخدر را به روز کرده و با اقداماتی جذاب جوانان را سمت خود جذب می کنند.

این آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت: به عنوان نمونه بسیاری از این سایتها از جوانان خواسته اند خاطرات خود را از نخستین مصرف مواد مخدر بیان کرده و با شرکت در قرعه کشی جایزه بگیرند.