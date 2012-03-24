خدمات حمایتی به سالمندان لرستانی در هفته سلامت ارائه می شود

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه های هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: شعار سال سازمان جهانی بهداشت "زندگی سالم، طول عمر بیشتر" است.

وی همچنین به شعار سال وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: براساس آموزه های متعالی دین مبین اسلام، سالمندان به عنوان شهروندان ارشد جامعه از جایگاه و منزلت والایی برخوردار بوده و گنجینه ای از تجارب ارزشمند محسوب می شوند که باید از تجارب آنها در راستای تعالی جامعه نهایت استفاده به عمل آید و بر این اساس، موضوع سالمندی و سلامت شعار سال وزارت بهداشت تعیین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: به منظور هرچه باشکوهتر برگزار شدن هفته سلامت در سال جدید، دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه های متنوع و فراوانی را در دستور کار خود قرار داده است.

شیخ آزادی نواختن زنگ سلامت در مدارس استان، اجرای مسابقه های فرهنگی - بهداشتی با موضوع سالمندی و سلامت، ‌برگزاری مسابقه نقاشی، تقدیر از دوستداران و حامیان سلامت و کوهپیمایی عمومی در مجموعه تفریحی چهارده معصوم خرم آباد را از جمله این برنامه ها برشمرد.

وی ادامه داد: همچنین تهیه برنامه های آموزشی ویژه سالمندان و پخش در صدا و سیمای استان، تکریم و تعظیم سالمندان جامعه با حضور در سرای سالمندان خیریه صدیق خرم آباد، ارائه خدمات حمایتی به سالمندان و عیادت از بیماران بستری در بیمارستانهای استان به ویژه سالمندان بیمار از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین از تقدیر از پیشکسوتان عرصه سلامت که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، خبر داد و بیان داشت: در هفته سلامت ایستگاههای سنجش سلامت در مصلاهای نماز جمعه استان برپا می شود.

شیخ آزادی ادامه داد: اعزام تیم های طلایه داران سلامت با همکاری بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم و سخت گذر استان از دیگر برنامه هایی است که در هفته سلامت برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، هر ساله همزمان با 18 تا 24 فروردین ماه به عنوان هفته سلامت برنامه های گوناگونی اجرا می شود که امسال نیز محوریت برنامه های این هفته شعار "سالمندی و سلامت" است.