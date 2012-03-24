فوت ناشی از تصادفات در اصفهان 29 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی اظهار داشت: از ابتدای آغاز طرح مسافران نوروزی در روز 25 اسفندماه 90 تا روز پنج فروردین ماه 91 نسبت به مدت مشابه در نوروز گذشته با کاهش ۲۹ درصدی‌تصادفات فوتی‌در محورهای ‌برون شهری و درون شهری اصفهان روبرو بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر تصادفات در اثر خواب آلودگی و واژگونی صورت گرفته است، افزود: از ابتدای آغاز طرح مسافران نوروزی تا روز پنج فروردین ماه نسبت به مدت مشابه در نوروز گذشته میزان جرائم رانندگی در استان اصفهان 15 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی 200 دستگاه خودروی پلیس را به صورت محسوس و نامحسوس در جاده‌های استان اصفهان در ایام نوروز مستقر کرده است، بیان داشت: با ایجاد قرارگاه نوروزی و اجرای طرح‌های مختلف برون شهری و درون شهری، پلیس توانسته است تا پایان مرحله اول سفرهای نوروزی به شاخص مطلوبی دست پیدا کند.

کرمی با تاکید بر اینکه برقراری آرامش و ارتقاء احساس امنیت و همچنین کسب رضایت شهروندان از مهم‌ترین اهداف پلیس است، گفت: بر اساس نظر سنجی انجام شده، میزان رضایت‌مندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف ۷۳ درصد گزارش شده است.

تشدید برخورد با رانندگان اتوبوسهای مسافربری متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نیکبخت با بیان اینکه حفظ جان شهروندان برای پلیس از هر چیز مهم‌تر است، اظهار داشت: توجه به حجم بالای تردد خودروهای شخصی و مسافربری در جاده‌های استان، پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان به منظور ایجاد نظم در جاده‌ها و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار این طرح را از 25 اسفند 90 به مرحله اجرا گذاشته است.

وی یادآور شد: در این طرح علاوه بر برخورد با رانندگان وسایل نقلیه شخصی با رانندگان اتوبوسهای مسافربری هم که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند برخورد بدون اغماض انجام شده و خودرو و مدارک آنان توقیف می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان افزود: رانندگان متخلف اتوبوسهای مسافربری تنها در صورت شرکت در کلاس‌های آموزشی و ارائه تعهد کتبی می‌توانند خودرو و مدارک خود را از پلیس تحویل بگیرند.

وی در ادامه از سرعت و سبقت غیر مجاز، نبستن کمربند، رانندگی بین خطوط، استفاده از تلفن همراه در حال رانندگی و عدم رعایت فاصله طولی بین دو خودرو، حرکت به صورت مارپیچ، لایی کشی و تغییر جهت ناگهانی به عنوان تخلفات حادثه ساز نام برده و تاکید کرد: برخورد قاطع با این تخلفات در الویت کار پلیس راه اصفهان است.

سرهنگ نیکبخت از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس راه جاده‌های سالم و ایمنی را ایجاد کرده و سلامتی خود و سرنشینان خودرویشان را تضمین کنند.