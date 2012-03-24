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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

عباسی خبر داد:

اقامت 16 هزار مسافر گلستان در چادر

اقامت 16 هزار مسافر گلستان در چادر

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان گفت: طبق آمار رسمی، در روز چهارم فروردین 91، 16 هزار و 200 نفر در چادرهای مسافرتی در پارکها، حاشیه بلوارها و خیابانها اقامت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر شنبه در بازدید از ستاد تسهیلات افزود: در روز چهارم فروردین، تعداد 41 هزار و 280 نفر از مسافرین و گردشگران ورودی در استان اقامت داشته اند.

عباسی گفت: از این تعداد یک هزار و 220 نفر در هتل، 750 نفر در مهمانپذیرها، 45 نفر در هتل آپارتمان، 965 نفر در منازل استیجاری، 650 نفر در کمپ های موقت، هفت هزار و 950 نفر در کلاسهای مدارس، 13 هزار و 500 نفر در میهمانسراهای ادارات، خوابگهای دانشجویی و سالنهای ورزشی اقامت کردند.

وی افزود: در مجموع  تا روز چهارم فروردین91، دو  میلیون و 309 هزار و  670 نفر مسافر و گردشگر  وارد استان شده است.

دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان گفت: در طول فعالیت ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان تا پایان روزچهارم نوروز 91 تعداد 22هزار و 283 نفراز موزه های استان بازدید کرده اند.

عباسی گفت: موزه گرگان یک هزار و 468 نفر، برج گنبدقابوس 16 هزار 66 نفر و کاخ موزه گرگان دو هزار و 280 نفر بازدید کننده داشته است.

وی افزود: موزه امیرلطیفی 782 نفر، موزه حیات وحش914 نفر و موزه مینودشت 773 نفر بازدیدکننده اشت.

عباسی ادامه داد: در استان 7 موزه فعال وجود دارد که همه آنها در ایام نوروز آماده بازدید مسافرین و گردشگران هستند.

وی تصریح کرد: جمع کل ورودی مسافر به استان تا روز دوم فروردین دو میلیون و 309 هزار و 670 نفر بوده است.

کد مطلب 1564089

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