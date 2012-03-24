طرح بهار آسمانی در مساجد لرستان اجرا شد

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این طرح مؤثر، ارتباط بیش از پیش نمازگزاران و مومنین با مساجد و تنوع در برنامه های فرهنگی سنگرهای دینی بود که حضور پررنگ جوانان را در پی داشت.

وی افزود: پایان سال 1390 با عطر دعا و نیایش و آغاز سال 1391 با نور قرآن کریم، همبستگی بیشتر مؤمنین، نزدیک شدن به هدف غایی مساجد که همان مسجد تراز اسلامی است، معرفی الگو برای استفاده سایر مساجد استان و همچنین محوریت بخشیدن به مساجد در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی از دیگر اهداف برگزاری این طرح بوده است.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان بیان داشت: با همکاری بسیار خوب ائمه جماعات این طرح با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در40 مسجد از مساجد فعال لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر 120 میلیون ریال اجرا شد، افزود: طرح بهار آسمانی بازتاب خوبی در پیوند مومنین و مساجد به دنبال داشت و شرکت کنندگان از حضور در این محافل ابراز رضایت کردند.

وی یادآور شد: طرح بهار آسمانی یا به تعبیری دیگر "تحویل سال نو در مسجد محله" با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله قرائت قرآن، دعای عهد، مناجات، اجرای مسابقه، اهداء جایزه و تهیه سفره هفت سین مذهبی، در نوروز امسال اجرا شد.