تولید ملی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز، پیش از ظهر شنبه در دیدار معاونین استانداری خراسان شمالی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری بنام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، تاکید کرد: تولید ملی به عنوان یک ضرورت در راستای بهبود مسائل اقتصادی کشور، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نامگذاری سال 91 در ادامه شعار سال جهاد اقتصادی است افزود: تمامی مسئولین نظام باید در راستای تحقق شعار امسال تلاش مضاعفی داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: با گذشت 32 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هرروز شاهد رشد و شکوفایی جامعه اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی و فناوری هستیم و روز به روز بر عظمت و افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

وی بر عملیاتی شدن شعار امسال تاکید کرد و گفت: وظیفه تمامی مسئولین نظام است که به توصیه‌های مقام عظمای ولایت جامه عمل بپوشانند و تلاش کنند تا با تقویت بخش تولید، زمینه کار و اشتغال را برای جوانان فراهم و زمینه واردات کالا به کشور را به شدت کاهش دهند.

در این دیدار، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی نیز ضمن تبریک سال جدید، گزارشی از اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی و میزان خدمات ارائه شده به زائرین و مسافرین را به اطلاع نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه بجنورد رساند.

سید کریم سجادی افزود: ستاد تسهیلات نوروزی با عضویت 14 دستگاه اجرایی، در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی مستقر است و تا پانزدهم فروردین سال جاری در راستای ارائه خدمات به مسافرین نوروزی و زائرین آستان قدس رضوی به انجام وظایف و تکالیف خود ادامه خواهد داد.

وی به ایجاد نمایشگاه‌های صنایع دستی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در شهرستانهای مانه و سملقان، بجنورد، شیروان و فاروج در مسیر جاده آسیایی این نمایشگاهها در راستای فروش و عرضه محصولات صنایع دستی و سوغات این شهرها، دایرشده است.

سجادی استقبال زائرین از این نمایشگاهها را خوب توصیف کرد و گفت: این نمایشگاهها، تا پایان روز دوم فروردین بیش از 570 میلیون ریال فروش داشته و زمینه ماندگاری زائرین و مسافرین نوروزی را در مقایسه با سال گذشته تا سه برابر افزایش داده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی یاد آور شد: تا پایان روز گذشته چهارم فروردین ماه، بیش از یک میلیون و 389 هزار نفر وارد این استان شده‌اند.

سجادی همچنین از اسکان بیش از 24 هزار نفر در سطح مدارس، واحدهای اقامتی و کمپ‌های موقت در استان خراسان شمالی در این مدت خبر داد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی در ادامه گفت: تا کنون از سوی معاونت نظارت ستاد تسهیلات نوروزی، 655 مورد بازدید از اماکن اقامتی، رستورانهای بین راهی و اماکن گردشگری صورت گرفته است.

با پایان یافتن تعطیلات رسمی نوروز و در اولین روز کاری سال 91، معاونین سیاسی امنیتی، برنامه ریزی، هماهنگی امور عمرانی، منابع انسانی استانداری خراسان شمالی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی این استان با امام جمعه بجنورد و نماینده خبرگان رهبری دیدار کردند.