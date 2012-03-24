واکنش عراق به ادعای ضد ایرانی آمریکا/ فضاسازی العربیه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی العامری وزیر حمل و نقل عراق در گفتگو با السومریه، ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه ایران از خاک عراق به عنوان گذرگاه هوایی برای انتقال سلاح به سوریه استفاده می کند، بی پایه و اساس دانست و آن را دروغهای آمریکایی توصیف کرد.



العامری گفت : این ادعاها، دروغ و بی اساس است، چرا که هر ماه بیش از ده هزار هواپیما از کشورهای مختلف از آسمان عراق عبور می کنند و برخی از آنها در فرودگاههای عراقی به زمین می نشینند و اگر شک و تردیدی نسبت به هواپیمایی به وجود آید، ما اجازه عبور به آن را نخواهیم داد.



وی افزود : ایرانی ها نیز این ادعاهای آمریکا را دروغ خوانده و تاکید کرده اند نظام سوریه به حمایت اقتصادی نیاز دارد نه سلاح.



وی افزود : روسیه علنا اعلام می کند با سوریه قرارداد امضا کرده و به حمایت تسلیحاتی از این کشور ادامه خواهد داد، همچنین ناوگان روس در سواحل سوریه مستقر است، چه نیازی به سلاح ایران دارد.



العامری تصریح کرد : گروههای مخالف در سوریه از سلاحهای آمریکایی که از ترکیه برای آنها ارسال می شود، استفاده می کنند.



فضاسازی العربیه علیه ایران



شبکه العربیه با تکیه بر دروغ بزرگ آمریکا مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای نظام سوریه، جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده ای علیه ایران به راه انداخته است تا افکارعمومی منطقه را علیه کشورمان تحریک کند.



این شبکه ادعا کرد مسئولان غربی گفته اند ایران، سوریه را به تجهیزات پیشرفته و سلاح از جمله هواپیماهای بدون سرنشین مجهز کرده است.



این شبکه که به صراحت از اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح و کشتار مردم و نیروهای ارتش سوریه توسط آنها حمایت می کند، با فردی به نام الخشییان از تحلیلگران سعودی در القصیم عربستان گفتگو کرد که وی ادعاهای بی اساسی علیه کشورمان مطرح کرد.



این تحلیلگر سعودی مدعی شد مرزهای باز با لبنان، ورود سلاحهای ایرانی به سوریه را تسهیل کرده است.