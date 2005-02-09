تهران ، زير تن پوش سپيد برف // رقص برفها تا آخر هفته ادامه دارد

صبح امروز برخلاف روزهاي ديگر خيابانهاي شهر زياد شلوغ نبود، چون مردم به دليل بارش برف سنگين نتوانستند خودروهاي خود را از پاركينگ خانه هايشان بيرون بياورند و انبوه مسافران در حاشيه خيابانها و بزرگراهها ساعتها در انتظار رسيدن تاكسي و يا اتومبيلي كه آنها را به محل كارشان برساند ، به سر بردند .

از سوي ديگر بارش برف در تهران بيش از همه دانش آموزان را ذوق زده كرد كه به جاي كلاس درس در كوچه ها و خيابانها با ساختن آدم برفي و برف بازي ، بارش اين رحمت الهي را جشن گرفتند .

بارش برف تا اوايل هفته آينده ادامه خواهد داشت

كارشناس سازمان هواشناسي با بيان اينكه احتمال دارد كه بارش برف تا اوايل هفته آينده نيز در تهران ادامه داشته باشد ، تاكيد مي كند : حداقل تا روز جمعه بارش متناوب برف ، جوي مه آلود همراه با كاهش دما را در نيمه غربي ، مركزي و شرق كشور خواهيم داشت وفقط در نواحي جنوب شرق كشور به صورت رگبار و رعد برق و وزش باد خواهد بود .

دماي هواي امشب تهران به 4 درجه زير صفر مي رسد

محمد شاملو با بيان اينكه در حال حاضر دماي هواي تهران نسبت به روز گذشته 6 درجه كاهش يافته پيش بيني كرد كه دماي هواي امشب تهران به 4 درجه زير صفر برسد و مي افزايد : در حال حاضر شدت بارش برف در مناطق شمالي شهر و ارتفاعات بسيار زياد است به طوري كه بر اساس آخرين اطلاعات رسيده از ايستگاههاي هواشناسي در شميران 25 سانتيمتر ، فيروزكوه 40 سانتيمتر ، كرج 35 سانتيمتر و تهران نيز 15 سانتيمتر برف روي سطح زمين نشسته است .

فردا يخبندان شديد در بزرگراهها و خيابانها // رانندگان مواظب باشند

شاملو ضمن هشدار نسبت به احتمال وقوع تصادفات شديد در سطح شهرو بزرگراهها به دليل لغزندگي ، اظهار داشت : در حال حاضر تا بعداز ظهر تردد مداوم وسايل نقليه در سطح شهرو بزرگراهها مانع يخبندگي خيابانها مي شود اما از امشب به دليل كاهش تردد وسايل نقليه، پيش بيني مي شود كه صبح فردا يخبندان و لغزندگي شديدي در سطح بزرگراهها و خيابانهاي شهر داشته باشيم كه شهرداري تهران مي تواند با نمك پاشي و شن ريزي لغزندگي سطح خيابانها را كاهش داده ومانع از بروز تصادفات شديد شود .

ممنوعيت تردد در 8 محور جاده اي كشور تا اطلاع ثانوي

رئيس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راه ناجا با اشاره به مسيرهايي كه محدوديت و ممنوعيت تردد در آنها اعمال مي شود ، اظهار مي دارد : مسير هاي جاده قديم قم - تهران ، تهران - قم ، آزادراه تهران - ساوه ، آزادراه قزوين - زنجان و زنجان به قزوين ، محورهاي قزوين - الموت ، كرج - چالوس و محور هراز بر اثر كولاك شديد و سقوط پي در پي بهمن تا اطلاع ثانوي مسدود است .

سرهنگ محمد خارق مي افزايد : همچنين آزادراه تهران - كرج و تهران - قم به دليل كولاك شديد تردد به كندي اما با زنجير چرخ امكان پذير بوده و بقيه مسيرها با تلاش ماموران راهداري و پليس راه باز و تردد در آنها با رعايت نكات ايمني امكان پذير است .

وي با تاكيد بر اينكه به شهروندان توصيه مي شود كه از سفرهاي غير ضروري خودداري كنند ، تصريح مي كند : از رانندگاني كه قصد عزيمت در جاده هاي كشور را دارند تقاضا مي شود كه ضمن همراه داشتن لباس گرم ، حتما خودروي خود را به زنجير چرخ و چراغ مه شكن مجهز كرده و به توصيه ماموران پليس راه توجه كنند ، همچنين رعايت فاصله طولي مناسب با وسيله نقليه جلويي در رانندگي براي جلوگيري از بروز تصادفات نيز الزامي است .

خارق با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون حادثه خاصي به جز چند تصادف جزئي كه خسارت جاني نيز به همراه نداشته در جاده هاي كشور گزارش نشده است ، تاكيد مي كند : تلفن 110 امداد جاده اي نيروي انتظامي و شماره تلفن 8255555 مركز فرماندهي و كنترل پليس راه ناجا به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به شهروندان است .

شهروندان تهراني با خيال آسوده در شهر قدم بزنيد // هواي تهران تا پايان هفته در شرايط سالم است

كارشناس مركز هماهنگي و اطلاع رساني آلودگي هوا در خصوص وضعيت آلاينده ها طي روزهاي اخير مي گويد : در صورت ادامه ناپايداري شرايط جوي به احتمال بسيار زياد هواي تهران تا پايان هفته صبحها در شرايط پاك و از اواسط روز به بعد به دليل افزايش تردد خودروها و احتمال سنگيني ترافيك درشرايط سالم قرار خواهد گرفت اما از اين حد فراتر نخواهد رفت .

اين كارشناس تاكيد مي كند : از شهروندان تقاضا مي كنيم كه براي حفظ اين شرايط تا حد امكان از تردد با وسايل نقليه شخصي خودداري كنند تا بيشتر شاهد پايداري هواي سالم در آسمان تهران باشيم .

