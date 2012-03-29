استان مرکزی؛ بهشت مفاخر / موزه ای که از بزرگان ایران سخن می گوید

به گزارش خبرنگاررمهر، سفر به استان مرکزی، سفر به تاریخ تاریخ مردان و زنان بزرگی است که برگ برگ تاریخ ایران عزیر را درخشان کردند، هر گوشه استان مرکزی، زادگاه تاریخ سازان است، استان مرکزی؛ بهشت مفاخر است.

لقب استان مرکزی، استان آفتاب است و این لقب به واسطه وجود مفاخری است که از خطه استان مرکزی بلند شده و راه خدمت به کشور و حتی مردم جهان را در پیش گرفتند، بزرگان استان مرکزی موثرترین افراد در حوزه های مختلف علمی و دینی بودند.

تاریخ؛ بیشترین نخبگان کشور از استان مرکزی است

به گواه تاریخ و سخنان حداد عادل پژوهشگر، بیشترین موثران در تاریخ معاصر، دین، علم و دانش و جنبش های اسلامی و انقلابی در دو سده اخیر از استان مرکزی بودند و جای جای این استان زادگاه مرد یا زنی است که کمر همت به خدمت به ملک، و مملکت و دین خویش بسته است.

بر اساس پژوهش های حداد عادل بیشترین چهره‌های تاثیر گذار در تاریخ و نخبگان کشور حداقل در دو سده اخیر از استان مرکزی بوده‌اند.



امام خمینی؛ معمار انقلاب اسلامی درقله رفیع بزرگان استان مرکزی

از میان نام آوران و نخبه های استان مرکزی به قله های رفیعی چون، امام خمینی، امیرکبیر، پروفسور حسابی، پروین اعتصامی، نظامی گنجوی، طبرسی،اقبال آشتیانی، علامه نراقی، آیت الله اراکی، دکتر چمران و صدها نام دیگر می توان اشاره کرد.

افتخار مردم استان مرکزی است که امام روح الله از خطه آنان است و هر ساله مشتاقان زیادی را به این خطه می خواند.

استان مرکزی دو درصد از خاک و اندکی کمتر از این رقم، جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما همین درصد جمعیت، تاثیر زیادی بر جامعه ایرانی و تاریخ، علمی، انقلابی، دینی، فرهنگی و هنری جامعه داشتند.

این استان بیشترین مفاخر کشور را نسبت به استان های دیگر دارد و بسیاری از بزرگان دین و علم، و هنر و فرهنگ در دیار استان مرکزی به دیا آمده، بزرگ شده و مسیر خدمت را در پیش گرفتند.

یک چهارم مفاخر کشور از استان مرکزی هستند

تاکنون بیش از 4500 نفر با عنوا مفاخر از گذشته تاکنون در کشور شناسایی شدند که یک چهارم آن مربوط به استان مرکزی است و این امر نشانگر اهمیت خطه استان در فرهیخته پروری است امری که اکنون کمتر مورد توجه خانواده ها و جوانان است.



رئیس بنیاد ایران شناسی در استان مرکزی با بیان اینکه، با بررسی های انجام شده تعداد مفاخر استان به 1100 نفر افزایش یافته است گفت: اگر ما بخواهیم هر روز از این مفاخر را معرفی کنیم روزهای سال کم است و این امر نشان از قابلیت استان در نخبه پروری است.



مفاخر استان مرکزی شناسنامه دارند



وی با اشاره به اینکه، شناسنامه یک سوم مفاخر استان مرکزی تهیه و تدوین شده است گفت: این شناسنامه برای حدود سه هزار مفاخر استان مرکزی تهیه شده و بزودی در فضای اینترنت برای استفاده علاقمندان ارائه خواهد شد.

امام خمینی (ره)، ایت الله اراکی ، امیر کبیر، قائم مقام فراهانی ، پروفسور حسابی، ودکتر قریب از جمله مفاخر استان مرکزی به شمار میروند که دارای شناسنامه شدند.

اما کجا می توان بیشتر با این بزرگان آشنا شد.

موزه مفاخر اراک، گنجینه ای کوچک از بزرگان استان برای گردشگران

اکنون موزه مفاخراستان مرکزی که دو سالی از افتتاح و راه اندازی آن می گذرد، یکی از جاذبه های فرهنگی استان مرکزی است که اتفاقا در ایام تعطیلات نوروز با استقبال مواجه می شود. ساخت بنای موزه که به منزل خاکباز مشهور است در اواخر دوره قاجاریه توسط سید حسین خاکباز یکی از فرزندان حاج آقا محسن اراکی انجام شد. این بنا واقع در خیابان شهید بهشتی اراک در سال 1379 در فهرست ملی ثبت و در بهمن ماه سال 1388 برای علاقه مندان به فرهنگ و هنر ایران اسلامی تبدیل به موزه مفاخر شد. نقشه این ساختمان توسط یک مهندس روسی تهیه و اجرای کار توسط استاد مراد چمنی اراکی در مدت چهار سال انجام شد. این بنای کوشکی با تزئینات آجری خاص دوره قاجاریه به مساحت سه هزار متر مربع ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی، 11 اتاق، حمام خصوصی قدیمی و دو قنات که یکی در محوطه ساختمان به نام قنات ده و دیگری در زیر آب انبار به نام قنات خان حاکم، است. این بنا در محوطه مشجری قرار دارد که قسمتی از محوطه موزاییک فرش و مقداری به صورت باغچه بندی است.

ساخت بنای موزه که به منزل خاکباز مشهور است در اواخر دوره قاجاریه توسط سید حسین خاکباز یکی از فرزندان حاج آقا محسن اراکی انجام شد.

بخش های موزه مفاخر

این موزه از بخش‌های مختلف شامل تالار حضرت امام‌خمینی(ره)، تالار مفاخر مذهبی و دینی، تالار مفاخر علمی و فرهنگی، تالار امیرکبیر، تالار قائم‌مقام فراهانی، تالار مفاخر در قید حیات، تالار سرداران شهید، مرکز اسناد و مدارک مفاخر، کارگاه مرمت و عکاسی، حمام قدیمی و خصوصی خانواده، آب‌انبار و قنات، نگارخانه و فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و هنری تشکیل شده است.

در این موزه سردیس‌ها به همراه آثار چاپ شده و اسناد، عکس‌ها و گزارش‌های متعلق به امام خمینی(ره)، امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی، پروین اعتصامی، کربلایی کاظم کریمی ساروقی، ملامهدی نراقی، ملا احمد نراقی، میرزا حسن آشتیانی، سلمان ساوجی، پروفسور حسابی، دکتر محمد قریب، آیت‌الله اراکی، علی‌اکبرخان فراهانی، استاد فتحعلی واشقانی فراهانی، شهیدچمران، شهید محلاتی، میرزا عیسی فراهانی، ضیاء‌الدین عراقی، عباس سحاب و فخرالدین عراقی به نمایش درآمده است.