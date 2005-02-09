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۲۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۴

در جشنواره بين المللي فيلم روتردام

دو فيلم اروپايي بي عدالتي عليه مسلمانان را به تصوير كشيدند

دو فيلم اروپايي در سي و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم روتردام اكران شده، اقدامات ضد مسلمانان را به تصوير كشيد و موجب واكنش هاي منتقدان و مخاطبان شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، اين دو فيلم  كه حملات دولت هاي غربي پس از يازدهم سپتامبر عليه مسلمانان  را به تصوير كشيده اند  مورد استقبال منتقدان مسلمان قرار گرفتند.

يكي از منتقدان مسلمان اين فيلم ها را به عنوان راهي موثر براي مقابله با بي عدالتي دانست كه بسياري از دولت هاي غربي عليه جوامع مسلمان انجام مي دهند.

فيلم اسكاتلندي" ياسمين" به كارگرداني "كني گلنان" نژادپرستي مقامات رسمي انگلستان را در برخورد با مسلمانان پس از حملات يازدهم سپتامبر  محكوم كرده و آن را  دليلي براي پيوستن مسلمانان جوان به گروه هاي افراط گرا خواند.

از ديگر فيلم هاي اين جشنواره مي توان به فيلم ايتاليايي"خصوصي" به كارگرداني "ساوريو كوستانزو" اشاره كرد . اين فيلم تصويرهايي از بازداشت زنان و كودكان را توسط نيروهاي صهيونيستي در فلسطين  ارائه مي كرد.

"انشال تاميمي" منتقد سينمايي عراقي در گفت و گو با اسلام آن لاين در رابطه با دو فيلم "ياسمين" و "خصوصي" گفت : اين دو فيلم به نرمي و سادگي قلب و روح مخاطب غربي را بدست آورده و تصويري ارائه مي كند كه با تصاوير رسانه هاي غربي درباره مسلمانان مغايرت دارد.

وي افزود : سينما وسيله خوبي براي رساندن پيام بي عدالتي برخي دولت هاي غربي عليه مسلمان است.

کد مطلب 156448

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